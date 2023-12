A hétvégén a 15. forduló mérkőzései következnek a labdarúgó NB I.-ben. Vasárnap 17 óra 45 perctől az Üllői úton rendezik a Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót, majd december 6-án, szerdán 19 óra 30 perctől a fürdővárosban pótolják a 4. fordulóból elhalasztott MZSFC – FTC meccset. A papírforma kétszer nulla pontot ígér a dél-borsodiak számára, de jó lesz vigyázni az esélylatolgatással, hiszen emlékezetünkben élénken élnek az élvonal 2022/23-as idényének történései.

Döntetlen körülit vár

– Az elmúlt négy-öt fordulóban kiegyenesedett a csapat és még akkor is jól teljesítettek a fiúk, amikor kikaptak – mondta Hagyacki József, a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. ügyvezető igazgatója, majd hozzátette: – Ez bizakodással tölt el bennünket, plusz arra is emlékeztetem a futballkedvelőket, hogy a Fradi ellen nekünk hagyományosan mindig megy a játék. Az FTC megerőltető nemzetközi kupameccsen van túl, utazott is, bár legalább harminc egyforma képességű játékossal rendelkezik, így könnyen rotálják őket. Kuttor Attila vezetőedzőnk filozófiája az, hogy győzelemre neveli fiait és a Groupama Aréna gyepszőnyegére se feltartott kézzel küldi majd ki csapatát. Ami személy szerint engem illet: az említettek alapján döntetlen körüli eredményt várok.