Évzáró állófogadást tartott a Kökény Roland Regionális Kajak-Kenu Akadémia, amely ,,magában foglalja" a Borsod-Abaúj-zemplén vármegyei klubokat, szakosztályokat is. A helyszín a miskolci Creppy PalacsintaHáz & Center volt. Az évzáró ünnepségen sportteljesítménye elismeréseként kupát kapott: Zilay Janka, Tóth Zsófia, Királymezei Hajdu Csanád, Szabó Anna Dóra, Tóth Blanka.

Az KRRA területén végzett kiemelkedő munkájáért kapott emlékplakettet: Fülöp János, Rajnai Sándor, Jeles Éva, Fülöp Fanni, Jancsár László, és Willy Dóra is.

A díjak átadásában a meghívott vendégeink is segítettek. Az eseményen jelen volt: Kubina Ádám az MKKSZ főtitkára, Boros Gergely az MKKSZ szakmai igazgatója, Szakács Bálint sz MKKSZ ügyvezető igazgatója, Farkas Gabriella sz MKKSZ elnökségének tagja, Willy Dóra az MKKSZ dietetikusa.