A vármegyénk székhelyén élő fiatalember a közelmúltban szerezte meg diplomáját a Budapesti Gazdasági Egyetemen, ahol közgazdász végzettséget szerzett.

Az Észak Üvért Kft.-nél kereskedelmi vezetőként dolgozik, közben lelkesen hódol párját ritkító szenvedélyeinek.

Mindenben a legjobbat

– A horgászat és a jégkorong a hobbim – mondta Deák Levente, akihez nagyon közel áll a turizmus és a vendéglátás is. – A versenyhorgászat és a hoki egyaránt alázatot és nagy szorgalmat követel, a két műfaj persze nagyon távol áll egymástól. Az előbbiben az a feladatom, hogy pár óra alatt minél több kopoltyúst fogjak, utóbbiban pedig a DVTK Jegesmedvék OB III-as együttesének csatáraként a gólgyártásra törekszem. Most tíz pontom van a kanadai táblázaton: négy meccsen hétszer vettem be a kaput, három találathoz pedig asszisztálással járultam hozzá. Imádok játszani, edzésre járni és amikor egyszer abbahagyom a játékot, elképzelhető, hogy edzőként kívánom szolgálni ezt a remek sportágat. Mindig a legjobbat akarom nyújtani a munkában és a sportban, az a célom, hogy az élet valamennyi területén sikeres emberré váljak. A cégnél, ahol a szüleim a tulajdonosok, a testvéremmel új projektekben dolgozom: igazán szerencsés vagyok, hiszen apukám a tanárom, én pedig igyekszem jó diákjává válni.