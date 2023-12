A híres becenév

Bárhogyan hívták az intézményt – jelenleg például a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. névre hallgat – máig közszájon forog az elhíresült becenév: MISI. Amely két és fél évtized alatt hatalmas utat tett meg, olimpikonokat, világ- és Európa-bajnokokat nevelt, közülük többen szót kaptak a pódiumon, néhányan pedig külföldről, vagy az ország más részeiről küldték el videóüzenetüket.

– Csak meghatottan tudok beszélni a sportiskoláról – mondta Illyés Miklós ügyvezető, egykori ötkarikás szereplő, aki 2000-ben, a távoli Sydney városában dzsúdóban képviselte színeinket és az akkori megyénket, valamint székhelyét. – Amikor még csak a tervezőasztalon volt a ceremónia ötlete, arra gondoltunk, hogy valamennyi sportolónknak, sőt edzőnknek, szakágvezetőnknek, továbbá a velünk szimpatizálóknak, így a szülőknek is, kedveskednünk kell „valamivel”. A plakettek mellett egyéb ajándéktárgyak is szóba kerültek, aztán kipattant a szikra a fejünkből: a huszonöt év ürügyén mindenki kapjon egy szelet tortát. Volt is többféle édesség és mire a gála végére értünk, arra gondoltunk, hogy de jó lenne megélnünk a majdani ötven esztendős jubileumunkat is. KT



A képen: az ünnepi torta felvágása: Fuhrmann Géza alapító igazgató, Veres Pál polgármester, Illyés Miklós ügyvezető Fotó: Vajda János