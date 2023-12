A finálé másik három résztvevője – a másik három selejtező győztese – Győr-Moson-Sopron vármegye, Baranya vármegye, illetőleg Békés vármegye együttese lesz. A borsodi gárda az elődöntőben éppen utóbbi ellenféllel méri össze az erejét, szombaton, a nyertes pedig vasárnap az első helyért játszik majd, és ezzel együtt a jövő évi amatőr Eb-re való kijutás lehetőségéért, míg a vesztes harmadik pozícióért.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye csapatának szakmai stáb kijelölte az eseményen résztvevő labdarúgók névsorát: Kapusok: Szegő Botond (Gesztely), Asztalos Gábor (Parasznya). Mezőnyjátékosok: Veréb Áron (Hidasnémeti), Lénárt Patrik (Gesztely), Hegedűs Csaba (Edelény), Kis-Orosz Máté (BSK Alsózsolca), Mészáros Gyula (Gesztely), Szemere Norbert (Ózd-Sajóvölgye), Leskó Miklós (Szirmabesenyő), Horváth Sándor (Gesztely), Filkóházi Dávid (Ózd-Sajóvölgye), Bernáth Balázs (Emőd), Lakatos Róbert (Edelény), Erdélyi Patrik (Gesztely), Sipos József (Gesztely), Fercsák Róbert (Ózd-Sajóvölgye), Gondos Adrián (Gesztely). Szakmai stáb: Koleszár György (szakmai vezető), Kriston István (vezetőedző), Zimányi Ádám (technikai vezető, asszisztens edző), Kiss László (masszőr).

Képzett embereik vannak

Amint az a listából kiderül, néhány helyen változott a névsor a nyírbátorihoz képest.

– Pataki Roland családi, Magyar Máté és Elek István sérülés, Stefán Bendegúz pedig egyéb ok miatt hagyja ki a döntőt, továbbá Bene Attila asszisztens edző sem tud ezúttal velünk tartani – közölte Kriston István. – Fontos emberek estek ki a csapatból, de a többiek is hasonló értékű játékosok, nem érdemtelenül kerültek be a keretbe. Van egy feladat, így kell megoldanunk, közösen. A srácok már a Nyírbátorba indulás előtt is nagyon motiváltak voltak, ami egyértelműen megjelent a pályán, a döntőn való részvétel pedig még inkább felerősíti mindezt. A békésiekkel mérjük össze először az erőnket, a keretüket megnéztük az adatbankban, és tudtunk szerezni egy-két videót is róluk. Látszik, hogy képzett embereik vannak, akik tanulták a futballt, úgyhogy biztosan nem lesz könnyű dolgunk, azonban nem erre figyelünk, hanem inkább magunkra, mert a selejtezőn is ez vezetett eredményre, ez hozta meg azt, hogy veretlenül tudtuk le a négy mérkőzésünket.

A négyes döntő összecsapásait – alkalmazkodva az időjárás viszontagságaihoz – műfüvön bonyolítják le Cegléden.