Kosárlabda: férfi NB I/B Zöld csoport, 13. forduló:

Nagykőrösi Sólymok KE – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 78-88 (23-21, 21-27, 12-22, 22-18)

Nagykőrös, 200 néző. V.: Földi, Borgula, Sentényi.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix: Kocsis 15/3, Lakatos 14/9, Molnár B. 2, Okoh 6, Csák 10/6. Csere: Kovács Z. 11/3, Bán 21/12, Kiss K. 5/3, Orliczki M. 4. Vezetőedző: Lekli József.

Lekli József: – Gratulálok a csapatomnak, mert egy fontos mérkőzést sikerült megnyernünk! Hozzáteszem, ezt mi magunknak tettük ilyen nehézzé, mert az utolsó negyed, utolsó öt percében sok buta hibát elkövettünk. Összességében azonban a mérkőzés pozitív, mert azokban a dolgokban javultunk, amit megbeszéltünk a héten. Egyetlen negatívum a 25 eladott labda, de úgy gondolom ezzel most szerencsénk is volt, mert ezúttal belefért a meccsbe. Amikor normálisan védekeztünk, a 3. negyedben, akkor tényleg megmutattuk, hogy mit tudunk, védekezésben, illetve támadásban is. Leszámítva tehát ez az utolsó öt percet, pozitívnak értékelem ezt a meccset, és még egyszer gratulálok a fiúknak.