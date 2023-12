DVTK Hun-Therm – Tarr KSC Szekszárd 72-64 (15-13, 24-14, 19-18, 14-19)

Miskolc, 1200 néző. V.: Nagy V., Pozsonyi, Balog.

DVTK Hun-Therm: AHO N. 16/9, Aho T. 3/3, CHARLES 11, JOVANOVIC 9/3, TADIC 10. Csere: LELIK 14/9, Toman 5, Grigalauskyte 2, Tenyér 2. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Tarr KSC Szekszárd: HORVÁTH B. 19/12, Stanacev 5, Boros 5, Szűcs G., MONROE 19. Csere: Mányoky, Miklós M., Krnjic, WESTBELD 16/3, Hölcz, Theodoreán. Vezetőedző: Zeljko Djokic.

Kipontozódott: Mányoky (35.).

Völgyi Péter: – Köszönjük a szurkolóknak a támogatást, ahogy megyünk előre egyre jobban lehet érezni a fáradtság jeleit, például, hogy nem esnek be a dobások, ezért is kell a segítség a lelátóról. A Szekszárd nagyon jól küzdött, úgy gondoltam, hogy a harmadik negyedben eldöntjük a meccset, nem így történt, az utolsó negyedben is voltak izgalmak. Nagyon örülök, hogy ezzel az újabb győzelemmel ilyen jól állunk a bajnokságban.

Zeljko Djokic: – Szeretnék gratulálni a Miskolcnak, nem csak a mostani győzelemhez, hanem az egész meneteléshez a bajnokságban, az Euroligában. Igazi csapatként játszanak, és ezt jó látni. A menetelés plusz önbizalmat ad, ez látszott az első negyedben. A meccs a második tíz percben ment el, azért is kértem egymás után kétszer időt, mert olyan volt, mintha először találkoztunk volna, a játékosok nem tudták milyen figurát kell játszani, teljes volt a zavar.