Röplabda: Női Extraliga, 8. forduló:

Szent Benedek RA – DVTK Ongropack 3:1 (20, -29, 23, 23)

Balatonfüred, 104 néző. V.: Tillmann, Barabás.

SZBRA: Szerényi 2, Krakoczki 4, Wojcik 14, Castero Cruz 19, Szakály 1, Pérez Ramos 30. Csere: Nagy E. (liberó), Fáth (liberó), Kobaidze, Gatard 1. Vezetőedző: Kristian Michailov.

DVTK: Einarsdóttír 7, Horváth L. 5, Skoric 17, Egri K. 26, Prosvirina 7, Jovanovic 10. Csere: Kundrák (liberó), Egri B., Hegyi B., Kalmár, Hollósi. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Kristian Michailov: – Fontos pillanatot élhettünk ma meg a klub történetében, hiszen három 18 év alatti akadémistánk is végig a pályán volt, és az ő játékukkal együtt sikerült nyernünk. Fiatal röplabdásaink megtették az első komolyabb lépéseiket az Extraligában és igazán érezhették a meccs hangulatát is. Gratulálok a csapatnak a sikerhez!

Németh Szabolcs: – Egy megnyert meccset adtunk ki a kezünkből, ha helyén van az eszünk bizonyos szituációkban, győzhettünk volna. Az első, a második és a negyedik szettben is vezettünk négy-öt ponttal, amivel képtelenek voltunk gazdálkodni, a végjátékokban rossz döntések születtek, az ellenfél kettő támadó játékossal dominálta a meccset. Az egy nyert szett ellenére most vagyok a legcsalódottabb, ilyenkor nehéz bármit mondani.