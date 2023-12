A Jegesmedvék rossz passzban vannak: elbuktak a Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club és a Debreceni EAC vendégeként is: előbbinél 4–1-re, utóbbinál 6–1-re veszítettek, így eljött az ideje annak, hogy javítsanak.

A lehető legjobbat

Erre csütörtökön este lesz először lehetősége a piros-fehéreknek, akik 18 óra 30 perctől a rapszódikus Sport Club Csíkszereda gárdáját látják vendégül. A két alakulat, a pályaválasztói szerepkörtől függetlenül, mindig nagy csatát vív egymással, az eredmény így megjósolhatatlan. A 24. forduló keretében rendezendő mérkőzésről Steve Kaspert, a miskolciak kanadai vezetőedzőjét kérdeztük, aki ezt válaszolta:

– Csütörtökön azzal a Csíkszeredával játszunk, amelyet az idén már kétszer sikerült legyőznünk. Nagyon erős kerettel rendelkező csapatról van szó, a csíkiek az edzőváltás után eredményesen is játszanak, vagyis mindenképpen topcsapatról beszélünk. Nekünk az utóbbi időben több nehézséggel is szembe kellett néznünk. A sérültlistánkon megtalálható Lövei Dávid, Vladislav Kuleshov, Travis Verveda és Gratzl Gellért, bízunk benne, hogy betegsége után Szirányi Bence már bevethető lesz. Egy sornyi meghatározó játékosról beszélünk, de ezzel nem szabad foglalkoznunk, az a dolgunk, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk csütörtökön hazai jégen és kiszolgáljuk a szurkolóinkat. Le kell szűrnünk az utóbbi meccsekből a tapasztalatokat és azokat felhasználva eredményesebben kell játszanunk, a helyzeteinket jobban kihasználva.

A játéknap további mérkőzései: Dunaújvárosi Acélbikák – Corona Brasov, FTC-Telekom – Gyergyói HK, FEHA19 – Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club.



Végre egyszer

A Debreceni EAC – DVTK Jegesmedvék 6–1-es találkozó, amelyet december 26-án, kedden rendeztek, legjobbja – egy góllal és két assziszttal – a hazai Mihalik András volt, aki korábban a miskolciaknál is szerepelt.

„Végre elkaptuk a Miskolcot itthon is egyszer” – mondta lapunknak a húsz esztendős játékos.



Jégkorong: az Erste Liga állása

1. FTC-Telekom 21 13 3 2 3 93–54 47

2. Budapest Jégkorong AHC 22 10 3 4 5 83–65 40

3. Újpest TE 22 11 2 1 8 66–63 38

4. Gyergyói HK 23 10 3 2 8 81–71 38

5. DVTK Jegesmedvék 23 8 4 3 8 71–74 35

6. Corona Brasov 22 10 2 – 10 68–68 34

7. Sport Club Csíkszereda 23 8 1 5 9 81–92 31

8. Debreceni EAC 23 7 3 2 11 64–78 29

9. Dunaújvárosi Acélbikák 25 7 – 4 14 69–85 25

10. FEHA 19 22 4 4 2 12 46–72 22

(A táblázatban nem szerepelnek a szerdai mérkőzések.)