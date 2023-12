Röplabda: Férfi Extraliga, 1. forduló

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Debreceni EAC 0:3 (-14, -19, -15)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 260 néző. V.: Szarka, Rácz.

GreenPlan-VRC: Gurskij 5, Jirásek 6, Velychko 3, Bibók 8, Péter M. 1, Cziczlavicz 2. Csere: Kiss M. (liberó), Péter B. 2, Óhidi. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Debreceni EAC: Moret Vargas 4, Pavliuk 11, Cesar Coelho 7, Kiss I. 4, Tóth A. 2, Bagics 2. Csere: Bán (liberó), Veres. Vezetőedző: Fodor Antal.

Toronyai Miklós: – Nehéz ilyenkor mit mondani, elsősorban gratulálok az ellenfélnek. Mi ma abszolút nem voltunk partnerek a mérkőzésen. A legjobban, amit sajnálok, az az, hogy az elmúlt másfél hétben nagyon sokat gyakoroltuk a nyitást, és ebből nem sokat láttam vissza. A Debrecen agresszívan nyitott, ami miatt a támadásépítésünk is meg volt pecsételve. Annyira elvesztettük a hitünket, hogy lehajtott fejjel kullogtunk a pályán, pedig ez ránk eddig nem volt jellemző, és nem is szabad megtenni ezt a szurkolóink előtt. A szurkolást köszönjük ezúttal is.

Fodor Antal: – A vártnál magabiztosabb győzelmet sikerült aratnunk, amihez gratulálok a játékosaimnak. Ma haloványabb teljesítményt nyújtott a hazai csapat, de ha velük találkozunk a Magyar Kupában, nem ebből a mérkőzésből fogunk kiindulni.