A klub honlapja közölte: Zolcsi és családjának története 2023 januárjában kezdődött, amikor is az addig aktív fiatal állandóan pihenésre vágyott, fejfájásra, mellkasfájdalomra panaszkodott, fizikuma látványosan romlani kezdett. A háziorvosa azonnal vérvételre küldte, mivel az imádott unokatestvére korábban leukémiás volt, többszöri visszaeséssel és sajnos tragikus végkimenettel. A vérképe gyanúsan rossz volt, állapota egyre romlott, emiatt kórházba került. A csontvelőminta 86% leukémiás sejtet igazolt, a véráramba 6% került, a diagnózis Acut limphoid leukaemia, azaz ALL. Ezt követően azonnal megkezdődtek a kezelések, melyek szövődményekkel jártak. Az első blokkot követően a végtagokban lévő idegeket támadta meg a kemoterápia, sem járni, sem lépcsőzni nem tudott, majd a gyógytornáknak és az erre kapott kezeléseknek köszönhetően sokat javult az állapota.

Zolcsi az első gyermek, akinek az unokatestvére is leukémiás volt, ezért NGS vizsgálatot indítottak, ami hónapokkal később újabb lesújtó genetikai eredményt hozott. Számtalan kromoszóma eltérés, abberációk és génmutáció, emiatt a kezelési besorolása kedvezőtlen rizikócsoportba került, magas visszaesés lehetőségével. A kezelések okozta gondok mellett tehát Zolcsinak meg kell küzdenie a visszaesés lehetőségének lelki terhével, és ha bekövetkezik a kiújulás, akkor újra le kell győznie a betegséget.

A kezelések harmadik blokkjának végén újabb nehézségek támadtak, Aspergillus gomba támadta meg a szervezetét, mely után Zolcsi napokig tartó életveszélyes állapotba került, majd a VOD nevű, igen ritka májelégtelenséget igazolták nála. Zolcsi szervezete tehát harcolt a leukémiával, a kemoterápia okozta mellékhatásokkal, a tüdőgombával és a májelégtelenség okozta hatásokkal. Az akarata azonban győzött, élni akar és győzni, játszani, focizni és iskolába járni, tini éveit élni.

– Az első nyolc hónapban nem kértünk segítséget, a túlélésről, küzdésről szóltak a napok. Zolcsinak külön fürdőszobát csináltattunk, és a szobáját is felújítottuk önerőből. Anyagilag egyre nehezebb és sajnos Zolcsira nem csupán az utókezelés vár kéthetente felülvizsgálattal. Háromhavonta lesz csontvelőmintavétele a génmutáció miatt, melyet nem lehet kontroll alatt tartani, csak figyelemmel követni. És ott a Vod és az Aspergillus gomba, ami két másik időzített bomba a májában és a tüdőjében. Lehetőségeket, új utakat, kezelési lehetőségeket keresünk, mindent biztosítani szeretnénk Zolcsinak, ami ahhoz szükséges, hogy meggyógyulhasson, elmúljanak a mellékhatások és egészséges élhessen! Mi ehhez kérünk anyagi támogatást, önerőből már nem megy. Minden támogatást előre is hálás szívvel köszönünk – mondta az édesanyja.

Nyeste Zoltánt az alábbiakban látható bankszámlaszámon lehet támogatni. Emellett klubunk egy dedikált mezt ajánlott fel licitálásra, Kriston Ferenc, klubunk főrendezője pedig a Ferencvárosban futballozó Varga Barnabás hivatalos hazai mezét ajánlotta fel, melyet a fővárosi klub jelenlegi keretének valamennyi tagja dedikált. A befolyt összeget szintén Zolcsi gyógykezelésére fordítja klubunk. Licitálni majd a facebookon lehet! A szerdai Mezőkövesd – Ferencváros bajnoki mérkőzésen adománygyűjtő dobozok lesznek kihelyezve a Városi Stadionban, ahol szintén le lehet adni az adományokat.

Nyeste Zoltánnak ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk!

ZOLCSI-t az alábbi bankszámlaszámon lehet támogatni:

MBH Bank Zrt. 54200032-15094221

Pető Andrea

Közleménybe: Zolcsi



(Forrás: Mezőkövesd Zsóry FC)