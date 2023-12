A labdarúgó NB III-ban, az Észak-keleti csoportban, 17 mérkőzés után a Putnok FC csapata áll az élen (39 pont), az észak-borsodiak öt ponttal előzik meg a második helyen álló Kisvárda Master Good tartalék együttesét (34 pont), és hat egységgel a harmadik Evolution Hungary-Cigánd SE csapatát (33 pont). A tények kedvéért: az NB II-ből, a létszámcsökkentés miatt, négy klub (15-18. helyezettek) esik ki a szezon végén, és helyükre csak két gárda került fel a harmadik vonalból, a négy csoportbajnokot két párba sorsolják majd, és a párharcok győztesei. Szala Ákost, a listavezető putnokiak vezetőedzőjét elöljáróban máris erről kérdeztük, mármint az osztályozóról.

– Sem most nem foglalkozunk azzal, hogy kit kapunk, sem majd akkor, de előbb oda kell kerülnünk –jegyezte meg. – Addig van még hátra tizenhárom mérkőzés a tavaszi szezonban, amikre a legjobb tudásunk szerint fel kell készülnünk. Senki ellen nem mehetünk majd biztosra, azonban a saját belső igényünk most már az: ha eljutottunk eddig, akkor nyerjünk bajnokságot, és meg is fogjuk nyerni!

Az első tavasziig

Ezen mondat után elméleti felvetést ,,címeztünk" a trénernek, nevesül azt, mi lenne, ha neki, vagy akár egy kollégájának, ilyen helyzetben, a ,,pole pozícióban", valamilyen oknál fogva, azt kellene kérnie meccsről-meccsre a játékosoktól, hogy ne győzzenek...

– Magam nem tudok elképzelni ilyet, és csak annyit tudok felelni, hogy ha edzőként bárki ilyen kéréssel fordulna a csapatához, akkor inkább adja vissza az edzői papírját – nyilatkozta minderre Szala Ákos, aki ezt követően az alábbiakkal folytatta: – A nyártól folyamatosan pusztán azzal foglalkoztunk, hogy az aznapi edzésen minden játékos a legjobbját hozza, és amikor beindult a bajnokság, ,,csak" az volt a cél, hogy az adott mérkőzésen nyerjünk. Ebből ez jött ki, ilyen előny. Most sem állunk hozzá másképpen, messzire nem tekintünk, csakis az első tavaszi mérkőzésig.

Azt azért felvetettük, hogy rövidesen be kell adni a licenszet az NB II-re, amiben sok mindennek meg kell felelni, adminisztratív és egyéb értelemben is.

– Gyakorlatilag minden feltételnek, követelménynek megfelelünk, aminek esetleg még nem, azok megoldásában partnerek lennének, lesznek a szponzorok, és Putnok város önkormányzata – fogalmazott Szala Ákos.

Éhesek a sikerre

Az 1992-ben született, tehát mindössze 31 éves szakember 2021 nyarán került a putnoki klubhoz, s hogy akkor mik voltak az ambíciói? – kérdeztük tőle.

– Maximalista vagyok, és már az első szezonban bajnok szerettem volna lenni a csapattal, de nem sikerült, nem volt realitás – sorolta. – Nyolcadikok lettünk, és azt gondoltuk akkor, hogy a következő évadban lépjünk előrébb. Ez megtörtént, mert a 2022/2023-as pontvadászatot a második helyen zártuk. Mindig módosítgattunk a játékoskereten, és elsősorban olyan embereket kerestünk, akik az előző klubjuknál nem voltak megbecsülve, éhesek a sikerre, meg akarják mutatni, hogy többre képesek, számolni kell még velük. Kényelmes, magával, a helyzetével megelégedett játékos igazolása nálunk nem cél.

Szóba került, hogy mennyire meglepő az edző számára az első hely.

– Tudatosan építkezünk, az előbb soroltakat is szem előtt tartva, tudjuk, hogy mit, miért és hogyan teszünk, tehát végül is annyira nem – nyilatkozta Szala Ákos. – Minden nagyképűség nélkül állíthatom, hogy a csoportban az egyik, ha nem a legjobb focit játsszuk. A tizenhét meccsen összesen két félidő volt, amikor egyértelműen jobb volt az ellenfél, jobban alkalmazkodott a pálya talajához. Azonban a két vereséget is úgy éltük meg, hogy próbáljunk belőlük tanulni. Emellett, létszámban egy kicsit el is fogytunk a szezon végére. Mi nem a hagyományos rendszerekben, hanem játékszituációkban gondolkodunk, a saját csapatunkra, meghatározó játékosainkra formáltuk a játékunkat. A négy-öt fontos labdarúgónk mozgása meghatározza a többiek helyét.

Mélyítik a keretet

A PFC csatára, Boros Gábor uralja (nem csak) a csoport góllövő listáját 23 találatával, róla is beszélt trénere.

– Tudtuk, hogy mire képes, még lehetne több gólja is. Talán ezt már nem mindenki látta benne, örülök annak, hogy nálunk bizonyítja képességeit. Az öltözőnkről mindent elmond, hogy őt, és pár játékosunkat is megkeresték magasabb osztályból, az NB II-ből, de mindannyian azt válaszolták, hogy ezt, a feljutást nálunk akarják elérni – osztotta meg ezt is Szala Ákos. – A téli holtszezonban tervezünk frissítést, három-négy új játékos leigazolását, azonban ennél többet nem. Azt az öltözői hangulatot, kohéziót, ami kialakult, nem nagyon szeretnénk megbontani. Viszont azt gondoltuk, mélyíteni kell egy picikét a keretet, hogy létszámban többen, minőségben jobbak legyünk. Távozónk lehet, de az is attól függ, tudunk-e arra a pozícióra igazolni. A játékosok két hét pihenő után, december 10-től a szabadban és konditermekben végzendő feladatsort kell teljesíteniük, lesz három nap karácsonyi, két nap szilveszteri-újévi szünet. A csapatedzéseket január 11-én kezdjük meg Putnokon. Köszönjük a város vezetésének, a szponzorainknak, hogy nyugodt körülmények között dolgozhattuk végig ezt a fél évet. Köszönöm a játékosok, és a stáb tagjainak az egész őszi elkötelezettségét, és kimagasló teljesítményét. Tavasszal szeretnénk majd újra elkezdeni egy olyan szériát, amit az év elejétől november közepéig építettünk, huszonegy mérkőzésből tizenkilencet megnyertünk, kettő lett döntetlen. Ha még március elejétől május végéig mindenki egy kicsivel többet kihoz magából, akkor az elég lesz a további fejlődéshez, és remélhetőleg a bajnoki címhez.