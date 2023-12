A diósgyőriek szerdán este az FTC-Telekom vendégeként léptek jégre. A miskolciak 46 másodperccel a találkozó vége előtt egyenlítettek, így hosszabbítás következett. Az 5 percből már csak 55 másodperc volt hátra, amikor Mattyasovszky beütötte a győzelmet jelentő gólt, a Macik így két, a zöld-fehérek pedig egy pontot gyájtöttek.

FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–1) – hosszabbítás után

Budapest, 535 néző- V.: Nagy A., Soós D., Muzsik, Kocsány.

FTC-Telekom: Nagy Kristóf (Földes) – Marva (1), Crespi (1), Turbucz, Brady 2 (1), LaPorte 1 (1) – Boros, Karmeniemi, Nemec, Kestila, Kulmala – Roth, Hrabal, Kocsis B. 1, Nagy G., Németh A. (1) – Tóth G., Haranghy, Banga, Bán, Farkas S. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DVTK Jegesmedvék: Voris (Veres-Fucsku) – Szirányi B., Szathmáry (1), Esteves, Lövei (1), Berdnikov – Szalay, Bean 1 (1), V. Razumnyak 1 (1), Miskolczi (3), Mattyasovszky 1 (1) – Shkrabov, Vojtkó 1, Pecsét, Őri, Farkas M. – Páterka 1, Hill, Trozsák, Csiki, Makai. Vezetőedző: Steve Kasper.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Fodor Szabolcs: – A kezünkben volt ez a mérkőzés, de nem sikerült lemenedzselni úgy, hogy behúzzuk a három pontot. Sőt, tálcán adtuk oda a DVTK-nak a találkozót, ugyanis tényleg elajándékoztuk, a DVTK pedig kihasználta a hibáinkat. Voltak óriási, kapitális hibáink, ráadásul öt perccel a vége előtt is rohanunk előre, csak a támadással foglalkoztunk. Három perccel a vége előtt akadt egy olyan támadás ellenünk, négy az egyre jöttek, amikor az egygólos előnyt kell tartani és az utolsó emberünk csatár volt. Szóval sokkal okosabbnak kell lennünk, sokkal jobban koncentrálnunk, mert most nagyon fontos pontokat hagytunk benne az összecsapásban. A játékot kontrolláltuk, úgy hetven százalékban nálunk volt a korong. Egy picit furcsa, hogy ennek ellenére négyszer annyi kisbüntetést kaptunk. Ennek ellenére be kellett volna húzni ezt a meccset, a jövőben csapatként kell funkcionálnunk.

Steve Kasper: – Edzőként azt tudom mondani, hogy szoros meccs volt az egész idő alatt. Van pár sérültünk, a meccs elején pedig elvesztettük a leggólerősebb játékosunkat. Ha a második számú kapussal együtt számolom, hat U21-es játékost szerepeltettünk. Szóval büszke vagyok a csapat által nyújtott játékra. Még akkor is, amikor az ellenfélnek ment jobban, megtartottuk a saját játékunkat, keményen dolgoztunk és küzdöttünk. Nagyon fontos volt a számunkra a találkozó, nem csak azért, hogy ezt a két pontot megszereztük, hanem azért, mert ebből is sokat tanultunk.

21. forduló, december 22., péntek, 18.40, Jégpalota: Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club – DVTK Jegesmedvék.