A női kosárlabda Euroliga A-csoport 8. fordulójában, szerdán este a DVTK Hun-Therm csapata a Lyon DLC ASVEL Feminin gárdáját fogadta. Fordított párosításban, a franciák vendégeként ugyan 10 ponttal nyert a Diósgyőr, de ellenfelük ahhoz a meccshez képest sokkal erősebb összeállításban játszott. A piros-fehérek pedig gyengébb kerettel álltak ki, ugyanis két sérült játékosukat, Kányásit és Jovanovicot nélkülözniük kellett. Ennek ellene a piros-fehér tábor, köztük az ultrák Mikulásnak öltözött tagjai, győzelemben reménykedtek, újabb sikert vártak.

Az első negyedben a francia bajnok pontatlan dobásaival tűnt ki, a DVTK jobban védekezett (5-0), és amikor a 6. percben Lelik, csapata második hármasát húzta be, a lyoniak időt kértek (12-2). Ekkora már túl voltak néhány cserén, edzőjük kereste azokat a játékosokat, akik ráéreznek a gyűrűre. A friss erő Dolson ügyeskedett a palánk alatt, és mivel további cserék is betaláltak, a játékrész végére 10 ponton belülre jött a több lepattanót szerzett Lyon (18-11).

A második menet Leliknek a támadóidő végét jelző dudahang pillanatában szerzett hármasával indult, a vendégeket Fauthoux lelkesedése vitte előre. Ennek ellenére a különbség egy ideig tartotta magát (28-18), ám amikor gyors egymásutánban két akciót is góllal fejeztek be a gallok, és Williams csapata tizedik távoli kísérletéből megszerezte a lyoniak első tripláját, időt kért a Diósgyőr (28-23). Ebben a játékrészben több pontatlan passz is volt hazai oldalon, a kék mezesek viszont egyre jobb minőséget mutattak, és nem engedték vissza 10 pont közelébe a halványan lepattanózó Diósgyőrt, akik pontosabb dobásaiknak köszönhetően álltak jobban (34-29).

Grigalauskyte remekelt

A harmadik negyed elején hamar egylabdás lett a különbség (34-32), aztán mindkét oldalon jött a kapkodás, majd a 23. percben Johannes előbb büntetőkből egyenlített, majd akcióból is (36-36). Aztán ugyanő egy hármast is bevágott, amivel a meccs folyamén először állt jobban a Lyon (38-39). Mivel a Diósgyőr hat perc alatt szerzett 4 pontját kevésnek érezte Völgyi Péter edző, időt kért. A szünetben adott nyugtatónak köszönhetően Grigalauskyte centergólt, Garbin pedig triplát jegyzett a visszatérést követően (43-39). A játékrész végén Jocyte is hárompontos vonal mögül talált be, amivel 1 pontra zárkózott fel a Lyon (49-48).

Lelik és Aho N. hármasai értek célba a negyedik felvonás elején, majd Charles középtávolija is pontos volt (57-52). A DVTK ebben az időszakban jobban szedte a lepattanókat, de támadásban megtorpantak, nem igazán találták az utat a gyűrűhöz (59-58). Hazai időkérés után Grigalauskyte szerzett fontos gólokat, majd adott asszisztot Charlesnak (66-60), 96 másodperccel a vége előtt a franciáknak kellett a szünet. De innen már nem tudtak visszajönni, a DVTK rutinosan lehozta a végjátékot. És ezzel órási lépést tett a felé, hogy rájátszást érő helyen végezzen a csoportkör végén.

DVTK Hun-Therm – Lyon DLC ASVEL Feminin (francia) 70-64 (18-11, 16-18, 15-19, 21-16)