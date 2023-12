Vasárnap 18.00-tól Puskás AFC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést rendeznek Felcsúton, a labdarúgó NB I 17. fordulójában. Mivel a dél-borsodi csapat előző meccsén, a Fehérvár FC elleni, hazai, 2-0-s vereséggel végződött találkozón Kuttor Attilát, az MZSFC vezetőedzőjét második sárga lapja után kiállították, és ezért 1 meccses eltiltást kapott, így ő most nem lehet ott a kispadon. Távollétben segítője, Tóth Mihály, – aki néhány napja szerzett pro-licences edzői diplomát, – dirigálja majd a sárga-kékeket.

Rajta kívül egy másik pro-licences tréner is ül majd a kövesdiek kispadján, Tóth László szakmai igazgató. Őt kérdeztük az évzáró előtt, elsőként arról, hogy balszerencsésnek tartja-e a csapatukat, azok után, hogy az előző két bajnokijukon jó játékuk ellenére pont nélkül maradtak.

A legnagyobb klubok

– Nyilván rossz érzés, hogy az előző két meccsen, nem hogy döntetlent, de ettől is többet érdemeltünk volna. A Ferencváros és a Fehérvár elleni mérkőzésen is jó volt a játékunk, de ez az eredményekben nem mutatkozik meg, mindkétszer 2-0-ra alulmaradtunk – mondta Tóth László, aki a miért kérdésre, így folytatta: – A legutóbbi mérkőzésen olyan lövései statisztikát produkáltunk, mint amilyeneket a legnagyobb európai klubok szoktak, konkrétan 13, azaz tizenhárom lövésünk volt a 16-oson belül. Persze tudom, a focit nem lövésekre játsszák, gólokat kell szerezni. És igen, vannak olyan csapotok, szerencsés flótások, akik kapura sem lőnek a meccs jelentős részében, és a végén mégis nyernek. Ezt nem az előző ellenfelünk kritikájaként mondom, csak kiemelném, hogy a focihoz szerencse is kell. Persze azért látjuk azt is, hogy nem szükséges gyökeres változtatásokat végrehajtani, mert az irány jó, csak egy picit koncentráltabbnak, precízebbnek kell lennünk.

Az MZSFC a Puskás AFC elleni bajnokin Kuttor Attila mellett, a védekező középpályást, Gomist is nélkülözni kénytelen. Utóbbi a Fehérvár ellen begyűjtötte az évad ötödik sárga lapját, így a mostani mérkőzést ki kell hagynia.

– Ha két nevet kellett volna mondani, hogy ki az, aki ne hiányozzon, akkor ezt a két embert említettem volna – mondta Tóth László, akinek szóba hoztuk, hogy ez a mostani meccs, idegenbeli találkozóként azért más lesz, hiszen vélhetően a Puskás dominál majd. – Hát… Azért ezt így nem jelenteném ki előre. A két együttesnek hasonló a stílusa, és szerintem a mi csapatunk képes arra, hogy Felcsúton is markáns teljesítményt nyújtson. Látatlanban, egy olyan kiegyenlített mérkőzéssel is kiegyeznék, amiben benne van a pont, illetve a pontok megszerzése, de persze a meccs végén azt sem bánnánk, ha a játék minősége elmaradna az előzetesen várttól, az eredményt illetően viszont sikerülne meglepetést okoznunk.