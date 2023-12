A Diósgyőri VTK labdarúgócsapata az NB I 16. fordulójában, vasárnap délután a Kisvárda MG vendégeként nyert 2-1-re.

Kék Mikulás

A találkozó után Feczkó Tamás, a szabolcsi csapat szakvezetője a játékvezető ténykedésére is kitért:

,,Először is: gratulálok a Diósgyőrnek a győzelemhez. Az első félidőben megérdemelten szereztek vezetést, – még ha elég vitatható körülmények között is, – de ránk erőltették az akaratukat, nem úgy működött a játékunk, ahogy szerettük volna. A szünetben váltottunk, sokszor a szerencse és a kulcspasszok hiánya akadályozta meg, hogy egyenlíteni tudjunk. Tudjuk, hogy a múlt héten itt járt a Mikulás, annyi, hogy ma kék ruhában érkezett, és csak három hibát vétett, ezekkel döntően befolyásolta ezt a mérkőzést. Nem véletlenül hívták ki a VAR szobába a játékvezetőt, hogy nézze meg, mert csak ő látott 11-est, a második gól előtti szabadrúgást megelőzően nem volt fault, valamint a 69. percben tisztán kézzel ütött bele Stephen a labdába, amit nem tudom, hogy miért nem látott senki. A szünetben rendszert kellett váltani, elmondani azt, ami hiba volt, mert mi is hibáztunk ezen a mérkőzésen, és nem keveset, főleg az első félidőben. A második játékrészben olyan mentalitással, hévvel jött ki a csapat, ami kell, amikor hátrányban vagy. Kockázatot is vállaltunk, ebből volt lehetősége a Diósgyőrnek arra, hogy hamarabb lezárja a mérkőzést, de ilyen passzban vagyunk, hogy nem sikerül azt a gólt megszerezni, ami fontos lenne.”

Egy lépés előre

A mérkőzés után Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője elsőként ezeket mondta:

– Eléggé izgalmas lett ez a meccs. Úgy érzem, hogy az első félidőben elég jól kontrolláltuk a mérkőzést, gólt szereztünk, bár a Várdának is volt veszélyes helyzete, amelynél Odyntsovnak kellett védenie. A második játékrészben nagy nyomást helyezett ránk az ellenfél, és számomra az a legfontosabb, hogy láttam, a nehéz pillanatokban férfiasan viselkedtünk, és amit korábban néha hiányoltam, a küzdeni akarás, az ma megvolt, mindenki küzdött és mindenki beletette magát a meccsbe. A futball ma visszaadott nekünk, lehet, hogy nem a legjobb játékkal, de növelni tudtuk az előnyünket. A végén sajnos kaptunk egy gólt, de összességében egy nehéz mérkőzésen vagyunk túl, tettünk egy lépést előre, és ez a legfontosabb a számunkra.

A diósgyőriek szakvezetője arról is beszélt, hogy mi döntött csapata javára:

– Végre az a küzdelem, az az akarat, amit hiányoltam néhány játékosból, az ma megvolt, teljesen rendben volt. Ilyenkor, amikor hasonló csapatok találkoznak egymással, nem csak a technikai, taktikai dolgok döntenek, hanem a mentálisak is. És ezek nagyon sokat jelentenek. És, ami számomra ma a legnagyobb öröm, hogy a csapat, mindenki belerakta magát a meccsbe, ezért is lett meg ez a győzelem.

Egyensúly

Lapunk azon kérdésre, hogy ezen a meccsen a célfutballt játszott-e a DVTK, az volt a lényeg, hogy hárul meglegyen a stabilitás, így felelt a diósgyőri tréner:

– Két nagyon rossz mérkőzés után ilyenkor nagyon nehéz csak támadásra fordítani a figyelmet. Fontos volt, hogy jó egyensúlyt tudjuk tartani. Néha Gera is felfutott, és Stephen is szokás szerint, be is kellett nekik kiabálni, hogy ne felejtsenek el védekezni, mert nem csak a támadásról szól a futball. Pont ezeket az átmeneteket, amiben tudtuk, hogy a Várda veszélyes lehet, ezeket kellett megakadályozni. Nagyon kellett volna a nullára lehozott mérkőzés, hogy a játékosok is lássák, nagyon fontos az egyensúly a futballban. A támadást és a védekezést együttesen kell csinálni, és így lesz meg az eredmény.

Kérdésként azt is elhangzott, hogy Pozeg Vancasnak középről, a bal oldali támadó posztjára való ,,áttétele” mennyiben sikerült jól.

– Már a múltkori mérkőzés előtt is ebben gondolkodtam, de akkor mégis másképp döntöttem a kezdőcsapatnál – nyilatkozta Kuznyecov Szergej. – Most úgy éreztem, hogy meg kell erősíteni a középpályát, ezért is játszott két nyolcas pozíciós játékos Vallejo előtt, aki box to box-os. Ez megadta az egyensúlyt a küzdelemben, és ez fontos volt számunkra, mert ez volt az alap, amiből ki tudunk indulni. És, ahogy látni lehetett, az első gól is abból jött, hogy a Pozeg Vancas összejátszott Stephennel, amiből 11-es lett, és így szeretünk gólt. Voltak még lehetőségek, és ha pontosabbak lettek volna a beadások, lehetett volna növelni az előnyt. Szóval meg vagyok elégedve ezzel az összjátékkal a szélen, és azzal, hogy középpályán kicsit erősebbek, masszababbak lettünk, és, hogy egyensúlyt hoztunk a játékba.