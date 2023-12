A női kosárlabda Euroliga A-csoportjának rangadóján, szerdán 20.00-tól Casademont Zaragoza – DVTK Hun-Therm mérkőzést rendeznek.

Hasonló stílus

A diósgyőri csapat háza táján eddig sem volt rossz a hangulat, hiszen a piros-fehérek messze várakozáson felül szerepelnek, mind a nemzetközi porondon, mind a bajnokságban, ám azzal, hogy a legutóbbi tétmeccsükön, szombaton, a bajnoki címvédő Sopront is legyőzték, idegenben, még szebb lett minden.

– Nagyon jó érzés volt nyerni Sopronban. Teljesen más stádiumban van a két klub, a Sopron visszalépett egyet, mi pedig előre tettünk egy újabb lépést, kiderült, hogy jelenleg mi vagyunk erősebbek – mondta Völgyi Péter, DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Nagyon örülünk annak, hogy ilyen erőltetett menetben is győzelemre tudtuk hozni a bajnoki címvédő elleni mérkőzésünket. Voltak nagyon szép támadásaink, a Sopron hasonló játékot játszik, mint a most következő ellenfelünk, hasonló figuráik vannak, mint a Zaragozának, így sok szempontból hasznos volt ez a mérkőzés. Tanultunk is belőle, mert sok könnyű váltásba mentünk bele, és ezt a most következő mérkőzésen nem engedhetjük meg magunknak. Nagy csatára számítok, bízom abban, hogy bírjuk majd erővel, és fejben is a meccset. Jó játékvezetésre nem számítok, mert sikerült ugyanazt a hármast megkapnunk, akik a Fenerbahce elleni meccsünket is fújták. A külső és belső körülményekkel is meg kell küzdenünk, de annak örülünk, hogy a hírek szerint jelentős létszámú szurkolótábor igyekszik segíteni minket.

Utóbbiaknak nem lesz könnyű dolguk, hiszen a zaragozai, több mint 10 ezer fős csarnokban 4-5 ezer spanyol drukker jelenlétére lehet számítani.

Kedd délelőtt még itthon

A Diósgyőr kedden délelőtt még hazai környezetben edzett, a piros-fehérek delegációja délben kelt útra, hogy a Miskolc-Budapest közötti buszozás, és a Budapest-Barcelona közötti repülést követően, egy kis vonatozás után érkezzenek meg Zaragozába.

Nem tartott a csapattal Kányási, aki hetek óta sérüléssel bajlódik, de van jó hír is.

– Garbin a Sopron ellen nem tudott pályára lépni, de az ő térdének jót tett a kétnapos pihenő, és a Zaragoza ellen már tud játszani – mondta Völgyi Péter. – Jovanovicon szombaton még látszott, hogy egy kihagyás után vállalt ismét szerepet, de mivel ez alkalommal már mind a kettőjükre számíthatok, Tomannak nem kell a négyes poszton játszania, így mezőnyposzton eggyel többen leszünk. Kányási Vera bokája még nem jött rendbe, ő azért hiányozni fog, de az jó dolog, hogy már majdnem teljes a csapat.

Szóba hoztuk a diósgyőri vezetőedzőnek, hogy a Zaragoza és a DVTK között van hasonlóság, túl azon, hogy mindkét csapat jól szerepel hazája bajnokságában, és a nemzetközi kupában is, ugyanis mindkét együttes ereje a csapatjátékban rejlik. Arra a kérdésre, hogy mi dönthet egy ilyen meccsen, így felelt Völgyi Péter:

– A felvetéssel egyetértek, és szerint az a csapat szerezi meg majd a győzelmet, amelyikben több egyéni jó teljesítmény lesz. A Zaragoza mezőnysora nagyon erős, és a magas embereik is előrébb tartanak. Az átmeneti játékban mi dominánsabbak vagyunk, és nyerni csak úgy van esélyünk, ha a 40 percen át megfelelően koncentrálunk. Ezt támasztja alá a Zagagozának a Schio elleni meccse, amelyen az olaszok hiába vezettek már húsz ponttal, a spanyolok ilyen nagy hátrányból is felálltak, és megnyerték az összecsapást.

Zsinórban 13

A Casademont Zaragoza formájáról sokat elárul, hogy az ebben az évadban lejátszott húsz tétmeccsükből mindössze négyszer kaptak ki: az Euroligában, a DVTK Hun-Therm vendégeként (66-63), és az EL címvédő Fenerbahce ellen otthon (71-74), a spanyol Szuperkupa elődöntőjében a bajnok, szintén EL-szereplő Valencia BC-vel szemben, Las Palmasban maradtak alul (74-57), a bajnokságban pedig az Európa Kupában (is) remekül szereplő Cadi La Seu (84-76) vendégeként. A zaragozai gárda legutóbb október 18-án, a Fenerbahcétól kapott ki, azóta zsinórban 13 tétmeccset nyertek...

A mostani mérkőzés tétje az, hogy a DVTK Hun-Therm egy esetleges győzelemmel jelentősen megszilárdítaná 2. helyét az EL tabellán, a spanyol csapat pedig egy 4 pontos sikerrel megelőzheti a Diósgyőrt.

– Kétségtelen, hogy az egymás elleni eredménynek lehet jelentősége a csoportkör zárásán, de ennyire kár előre szaladni, mert sok minden történhet még addig – mondta Völgyi Péter. – Mi abban gondolkodunk, hogy a rájátszásba jutáshoz szükséges 1-2 győzelmet minél hamarabb elérjük. Szeretnénk nyerni most is, de mint mondtam, ehhez az kell, hogy a teljes meccsen koncentráltan, fegyelmezetten játsszunk.