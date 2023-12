A női kosárlabda NB I/A csoport 7. fordulójában vasárnap hazai rangadót játszott a DVTK Hun-Therm csapata, az előző évad bronzérmese, a tavalyi második Serco UNI Győrt fogadta. A találkozó tétje – túl a presztízsen – az volt, hogy a piros-fehérek megőrzik-e idénybeli veretlenségüket. Mindkét oldalról hiányzott két-két fontos ember, a hazainál Kányási és Jovanovic, a vendégeknél Miller és Anigwe.

A meccs első negyedében egy jó ideig a Győr mutatta, hogy merre van ez előre, a Diósgyőr csak kapaszkodott, igaz a vendégek nem tudtak eltávolodni, 2-3 pontokkal vezetgettek. 18-nál érte utol ellenfelét a DVTK, majd a játékrész hajrájában, miután Lelik behúzott egy hármast, Charles indult be, és ezeknek köszönhetően héttel álltak jobban az első menet végén a fehér mezesek (27-20).

A második negyedben a hazaiak hozták a nemzetközi szinten is eredményes játékukat, és a fiatalok is sokat hozzátettek a produkcióhoz: Toman büntetőivel ment tíz fölé a Diósgyőr (35-24), majd nem sokkal később Aho T. egy hármassal váltotta ki a publikum hangos ovációját (40-27). Lepattanózásban magasan ellenfele fölé nőtt a DVTK, és teljesen megérdemelten vezetett két játékrész után 16 pontos (!) különbséggel (49-33).

Nagy tempójú

Lelik hármasa volt az első találat a térfélcsere után, majd Garbin két büntetőjével 20 fölé ment a Diósgyőr (54-33). A folytatásban sem látszott, hogy a Győr mivel tudna felállni, a zöld-fehérek távoli dobásokkal próbálkoztak, a DVTK kosarasai pedig könnyedén, laza eleganciával játszottak. A közönség pedig élvezte ezt (67-43). Mivel volt egy olyan időszaka a vendég együttesnek, amikor bejöttek a távoli kísérleteik, így benéztek 20 pont alá (67-48), ám a nagy tempójú negyed végén a hazai csapat több mint megnyugtató előnnyel vezetett (72-54).

A zöldek vadul hajtottak, sürgette őket az idő, és csökkentették is a különbséget (76-62), de a Diósgyőr már egy picit előre nézett, a szerdai újabb hazai Euroliga meccset, a francia bajnok, Lyon elleni találkozót is szem előtt tartva forgatta csapatát Völgyi Péter vezetőedző. A 35. percben az egyik legjobban teljesítő győri, Dombai pontozódott ki (78-65), nem sokkal később Toman vert be egy hármast, majd Aho N. szerzett leindításos gólt (87-67). A meccset a jobb csapat, magabiztosan nyerte, igazolva, hogy itthon jelenleg ők a legjobbak (97-72).

DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr 97-72 (27-20, 22-13, 23-21, 25-18)

Miskolc, 1800 néző. V.: Raksch, Makrai, Söjtöry.

DVTK Hun-Therm: AHO N. 14/3, CHARLES 15/3, TOMAN 18/12, Garbin 4, TADIC 18. Csere: LELIK 15/9, Grigalauskyte 8, Aho T. 3/3, Tenyér 2. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Serco UNI Győr: Slocum 8/3, Gyöngyösi 3/3, Dubei 15/9, DOMBAI 14/3, Goree 8. Csere: Bach 2, CARLETON 16/9, Ruff-Nagy, Török 4, Hegedűs 2. Vezetőedző: Cziczás László.

Kipontozódott: Dombai (35.).

Völgyi Péter: – Nagyon kemény sorozatban van mind a két csapat, a nemzetközi szereplés mellett a bajnokságban is rangadókat játszunk. Ebben a nehéz időszakban sikerült kihozni ma a maximumot, megnyugtató különbséggel sikerült nyerni, jól ki tudtuk használni a palánk alatti lehetőségeket. Remélem, hogy ezt a formát tovább tudjuk vinni a szerdai, Eruoliga mérkőzésünkre.

Cziczás László: – Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelték a győzelmet. Két különbséget láttam, az egyik a sebességbeli, a másik, hogy sajnos, nagyon hiányzott egy palánk alatti játékos. Ezek el is döntötték a mérkőzést.