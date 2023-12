A női kosárlabda NB I/A 8. fordulójában, szombaton este a bajnoki címvédő Sopron Basket a meccset listavezetőként, veretlenül váró DVTK Hun-Therm csapatát fogadta.

Garbin kiesése

A vendégeknél Kányási sérülés miatt változatlanul nem volt bevethető, és mivel Garbin is maródi lett, el sem tudott utazni Sopronba, így a még nem teljesen száz százalékos Jovanovicot tette vissza a keretbe Völgyi Péter vezetőedző, hogy a létszámgondokon valamelyest enyhítsen.

Jól kezdett a hazai csapat, Turner faultos kosara, gólja után Brooks nyomott be két büntetőt, majd hintett egy hármast (8-0). A Diósgyőrt Grigalauskyte mozdította el a nulláról, de a soproniak motiváltan játszottak, pontosan dobtak és a 4. percben Mompremier centergóljával, és az ezt követő büntetőjével meglett a közte tíz (15-5). Ám innentől a Diósgyőr következett, a fegyelmezett védekezés közepette elkezdett felzárkózni a vendég együttes, a támadások is egyre jobban sikerültek, és a 8. percben Toman P. találatával utolérték ellenfelüket (16-16). A diósgyőriek fiatalja ezután az előnyt is megszerezte csapatának, majd a jobban lepattanózó DVTK-HT a negyed hajrájában Tenyér duplájával három ponttal elment, ám az utolsó másodpercekben Varga A. faultos kosarával egyenlő lett az állás (22-22).

Védekezés, triplaeső

A második menetet a piros-fehérek kezdték jobban, és miután Tadic kétszer is eredményes volt a palánk alól, időt kért a Sopron (24-28). A hazaiak erőlködtek, a Diósgyőr viszont megtalálta az utat a gyűrűhöz, bő tíz perc alatt nagyot változott a meccs eredménye (28-36). Nem sokkal később Aho T. szerzett labdát, és ért el leindításos gólt, és ez sok(k) volt a hazai szakvezetőnek, második idejét is kikérte Gáspár Dávid (29-38). Ám a visszatérés után is jobban lepattanózott a Diósgyőr, és remek védőmunka közepette, Grigalauskyte palánk alólijával 10 pont fölé mentek (29-40).

A meccs első felének előnyét annak is köszönhette a DVTK, hogy U20-as helyen Toman P. remekelt, és Aho T. is szépen teljesített. A térfélcsere után Aho N. triplája volt az első gól, a több tucat diósgyőri szurkoló nagy örömére. És a hármasok folytatódtak, Lelik után Jovanovic első találta is ilyen volt, a 26. percben időt is kért a hazai együttes (33-49). De a vendég triplaeső ezzel nem ért véget, Lelik és Toman P. következett (37-55), és ezzel eldőlni látszott a meccs. Ám a negyed végén a Sopron csökkentette hátrányát (43-55).

Közel 10 év

A negyedik játékrészben döcögött a DVTK játéka, a zóna ellen nem találták az ellenszert, a 34. perc végén, amikor 10 pontra csökkent a két csapat közötti különbség, a piros mezesek edzője időt kért (52-62). A Sopront a fiatal Varga A. ,,vitte”, aki a 36. minutában megszerezte a 20. pontját, ami után Jovanovicnak a vendégeket megnyugtató hármasa ért célba (55-68). A meccs során kiegyensúlyozottabban játszó, és nagyobb tempót diktáló Diósgyőr innen pedig begyalogolt a célba.

A diósgyőri női kosárlabdacsapat közel 10 év után nyert újra tétmérkőzést a Sopron vendégeként, ezt megelőzően, legutóbb 2014. január 5-én, a Közép-európai Ligában bizonyultak jobbnak (64-76). A mostani siker azt jelenti, hogy bajnoki címvédő ellen is megőrizte veretlenségét a piros-fehér szupercsapat.

Sopron Basket – DVTK Hun-Therm 59-74 (22-22, 7-18, 14-15, 16-19)

Sopron, 600 néző. V.: Goda, Györfy, Németh P.

Sopron Basket: Fegyverneky 2, TURNER 16, Sitku 2, Brooks 7/3, Mompremier 5. Csere: Határ 1, Papp 2, VARGA A. 20/12, Crvendakic 4, Toman R., Böröndy. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

DVTK Hun-Therm: AHO N. 10/6, Charles 3, Aho T. 2, Jovanovic 6/6, Grigalauskyte 6. Csere: LELIK 18/9, TOMAN P. 17/6, TADIC 10, Tenyér 2. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Völgyi Péter: – Szerintem az döntött, hogy euroligás sebességgel tudtunk játszani, a meccs nagy részében. Amikor zónára váltott a Sopron, nem akadt el játékunk, mert kintről betaláltunk. A negyedik negyedben meg tudunk újulni, ez is fontos volt, de a találkozó kulcsa a lepattanó párharc, illetve annak megnyerése volt, valamint az, hogy a Sopron játékát sikerült lelassítani.