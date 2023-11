A Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC OTP Bank NB I. Liga labdarúgó mérkőzésre – közölte a dél-borsodi klub honlapja.

A bajnoki találkozó december 6-án, szerdán 19.30-kor kezdődik majd a városi stadionban. Elővételben kizárólag hétköznapokon péntekig lehet megvásárolni a belépőket 9 és 16 óra között az I-es hazai pénztárban. Fontos információ, hogy a szektorokat folyamatosan nyitják meg, hogy a jövő héten is tudják biztosítani a jegyvásárlást. Meccsnapon, azaz jövő héten szerdán a Városi Stadionban van lehetőség jegyvásárlásra. Kétszáz darab belépőt lefoglalnak a mérkőzés napra, amit csak aznap értékesítenek.

Fizetni az összes pénztárban lehet készpénzzel, bankkártyával és OTP-s SZÉP kártyával is. Felhívják a figyelmet, hogy a mérkőzések napján már nem vehetők igénybe a kedvezmények. Szerdán négy órával a találkozó megkezdése előtt, azaz 15.30-kor nyitnak majd a pénztárak, a kapukat 1 órával a mérkőzés megkezdése előtt, 18.30-kor fogják kinyitni.

A jegyeket online is meg lehet majd vásárolni. Felhívják a figyelmet, hogy online jegyvásárlás esetén 399 Ft-os kezelési költséget (E-díj) kell fizetni belépőnként.

Ezen a héten, azaz a november 27-től megváltott Zsóry-fürdő karszalaggal díjmentesen lehet megtekinteni a mérkőzést. A karszalag a hazai kapu mögötti szektorokba érvényes és korlátozott számban elérhető – 1 személy maximum 3 karszalagot válthat be. A karszalaggal – amennyiben még elérhető lesz a kedvezmény –, legkésőbb kedden 16 óráig lehet megváltani a belépőt, ezt követően ez a kedvezmény már nem áll rendelkezésre.

A december 10-ei, vasárnapi Fehérvár elleni hazai találkozóra az FTC mérkőzést követően, december 7-én, csütörtökön kezdik a helyszíni jegyértékesítést, viszont online már december 4-én hétfőtől lehet belépőt váltani a mérkőzésre.