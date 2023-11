Aligha tévedünk, ha ezt írjuk: a DVTK – FTC mérkőzés után az idei esztendő második legjelentősebb vármegyei futballmérkőzését rendezik Diósgyőrött, ahol november 11-én, szombaton 14 óra 15 perctől a piros-fehérek ellenfele a Mezőkövesd Zsóry FC csapata lesz.

A hazai pálya előnye

– Nagy várakozással tekintek az összecsapás elé már csak azért is, mert a kilencven percnek, ha úgy tetszik, személyesen érintettje vagyok – mondta Vitelki Zoltán, aki mindkét csapatban és klubnál is szolgált. – Nagyon kellemes élmények a társaságokhoz, a szívem viszont egyértelműen a diósgyőrieké. Remélem, hogy ezért a vallomásért nem veszik majd le a fejemet a matyóföldiek. Egyszerű matematika ez: ötvenharmadik évemet taposom és ebből játékosként és edzőként három évtizedet húztam le a DVTK-nál. Szóval igazi miskolci lokálpatrióta vagyok, de hozzáteszem: a dél-borsodiak is közel állnak hozzám, elvégre játékosként két, szakvezetőként pedig egy idényt töltöttem a fürdővárosban. Arra számítok, hogy legalább hat, de könnyen lehet, hogy akár nyolcezer néző bíztatja majd a csapatokat, a hazai pálya előnye pedig a Diósgyőr mellett szól.

Kuttorral jóban van

Arra a kérdésre, hogy jelen lesz-e a „szomszédvárak” rangadóján, az egykori középpályás így felelt:

– Pillanatnyilag úgy fest a helyzet, hogy felülök a lelátóra. Könnyű dolgom van, senkitől nem kell jegyet kérnem, az előéletem alapján hivatalból bemehetek a stadionba.

Arra is választ kértünk a népszerű sportembertől, hogy jóban van-e kollégáival, mire ezt a választ kaptuk:

– Kuttor Attilával, a kövesdiek mesterével együtt jártunk az akkori 21-es Számú Általános Iskolába, bár nem voltunk osztálytársak. Jóval később a pro licensz képzésén szintén együtt vettünk részt és ennyi már bővel elegendő ahhoz, hogy Attilát a barátomnak tekintsem. Kuznyecov Szergejt közelebbről nem ismerem, azt viszont látom, hogy csapatánál nagyszerű szakmai munkát végez. Ami a tabellát illeti: az állásból kitűnik, hogy mindkét gárdának szüksége van a három pontra. Az MZSFC ráadásul pillanatnyilag bajban van, de ebből messzemenő következtetéseket még nem lehet levonni, a mérleget majd az utolsó fordulót követően lehet elkészíteni, annyit azonban megkockáztatok, hogy a kiváló tréneri képességekkel megáldott Kuttor Attila csapata meg fogja hosszabbítani NB I-es tagságát. Távol álljon tőlem, hogy bármiféle tanácsot adjak a kisvárosiaknak, így csupán annyit jegyzek meg, hogy a téli holtidényben támadót, vagy támadókat kell igazolniuk annak érdekében, hogy bővüljön a szakmai stáb merítési lehetősége. Mert ha Drazic az adott mérkőzésén nem tud a kapuba találni, vagy megsérül, máris kész a baj náluk.

A taktikáról

A Termálfürdő FC Tiszaújváros NB III-as együttesének vezetőedzője a várható taktikai elképzelésekről is véleményt formált:

– A masszív védekezésből indulok ki, ezt mindkét szakvezető szem előtt tartja majd. A DVTK-nak erősebb a támadó játéka, míg a Mezőkövesd a labdaszerzés utáni kontrákban erős. Aligha lesz sok gólos a meccs, ezért az első találatot szerző társaság lépéselőnybe kerül, így van ez a Bajnokok Ligája összecsapásokon is. A diósgyőriek keretét erősebbnek tartom, Kuznyecov Szergej ennek következtében bátrabban variálhat, mint kollégája. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynom, hogy a Mezőkövesd Zsóry FC megnyerte két legutóbbi hazai találkozóját, ezzel a hat ponttal helyrebillent Cseriék önbizalma, szóval nagyon jó futballt várok és azt tanácsalom a műfaj kedvelőinek, hogy ne hagyják ki a fordulót, látogassanak el a diósgyőri arénába.

A képen: Vitelki Zoltán mindkét csapatban játszott és szakvezetőként is szolgálta a klubokat Fotó: ÉM-archívum