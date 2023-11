A labdarúgó NB I 14. fordulójában, szombaton 19.30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC mérkőzést rendeznek a dél-borsodi város stadionjában. A fővárosi csapat három hete még a 3. helyen állt a tabellán, de mivel az előző három fordulóban háromszor kikapott, és lejjebb sorolódott, így most minden bizonnyal javítani szeretne. A Kövesdnek is nagyon kellenének a pontok, hogy a 11., kieső helyről előre lépjenek. Már csak azért is, mert az év végéig nagyon kemény sorozat vár rájuk, az Újpest FC után kétszer a Ferencvárosi TC ellen lépnek pályára, majd a Fehérvár FC és a Puskás AFC következik a sorban.

Az MZSFC szakvezetőjének, Kuttor Attilának elsőként azt hoztuk szóba, hogy az Újpest FC vélhetően nagyon szeretne javítani a három veresége után.

– Nem vonnék le semmilyen következtetést ebből. Sokszor el volt már pufogtatva, hogy mindig a következő mérkőzés számít, de ez most is így van. Nem az a lényeg, hogy mi volt előtte, és mi lesz utána, hogy egy csapat 3 győztes, vagy 3 vesztes meccsel érkezik egy találkozóra, ugyanis ennek az adott meccset befolyásoló tényezője nincs – mondta a dél-borsodiak szakvezetője.

Büszkeség

Kuttor Attilától azt is megtudtuk, hogy a válogatottaknál járt három labdarúgójuk visszatért Kövesdre. Az észak-macedón David Babunski ugyan nem lépett pályára hazája két Eb-selejtezőjén, sem az olaszok elleni idegenbeli 5-2-es vereséget hozó meccsen, sem az angolok elleni, hazai 1-1 alkalmával. Viszont Younn Zahary, a Comore-szigetek csapatával két vb-selejtezőt játszott hazájában, előbb a Közép-afrikai Közársaság csapatát 4-2-re győzték le, majd Ghánát 1-0-ra. A védő az első meccsen végig a pályán volt, a másodikon, csereként, 6 percet játszott. A magyar U21-es válogatottnál járt Kállai Kevin a spanyol korosztályos csapat ellen, az idegenbeli 2-0-s vereséggel végződött találkozón kezdőként, 71 percet játéklehetőséget kapott, a skótok U21-es csapata elleni, hazai 0-0 alkalmával viszont nem jutott szóhoz.

– A mezőkövesdi klub, csapat életében büszkének kell lenni arra, ha bármilyen válogatottba játékost tudtunk adni, arra pedig külön, ha egy magyar csapattól, esetünkben az U21-es válogatottól érkezik meghívó az egyik játékosunknak – mondta Kuttor Attila, akinél arról is érdeklődtünk, hogy mennyire okoz az nehézséget, hogy a játékosokat, csak hét közben kapták vissza a válogatottaktól. – A büszkeség mellett lehetne beszélni az érem másik oldaláról is, de nem érdemes, a világ így működik, más csapatok is vannak hasonló helyzetben, ezt kell most megoldani. A válogatottakból sokszor pozitív élményekkel térnek vissza a játékosok, ez pedig nem hátrányos.

A Mezőkövesd Zsóry FC szakvezetőjének szóba hoztuk, hogy a legutóbbi bajnoki után, amelyen a DVTK vendégeként 2-0-s vereséget szenvedtek, azt nyilatkozta, hogy csapata a szezon legjobb játékát mutatta be, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük, sikerülhet-e átmenteni ezt az Újpest FC elleni bajnokira úgy, hogy az eredmény kedvezőbb legyen a számukra.

– Azon vagyunk, hogy ez számokban mérhető teljesítményben, eredményben realizálódjon – jelentette ki Kuttor Attila, aki arra a kérdésre, hogy bizakodó-e a hangulat az öltözőben, így felelt: – Azt gondolom, hogy a futballban senkinek nincs oka bármilyen meccs előtt arra, hogy ne bizakodjon, főleg, ha elvégezte a tervezett munkát, és tisztességesen felkészült egy mérkőzésre. A sportban mindig van esély, lehetőség a javításra, most is a legjobb tudásuk szerint készültünk.

Arra a felvetésre, hogy a mezőkövesdi csapaton egy győzelem segítene nagyot, így reagált az MZSFC edzője:

– Most is győzelemre játszunk. A 12 csapatos bajnokságban nagyon sokat ér egy siker, és most is szeretnénk nyerni. Az Újpest stabil csapat, kiegyensúlyozott futballt játszanak, komoly sebességgel. De reméljük, hogy találunk olyan szegmenseket velük szemben, amelyben föléjük tudunk nőni.

A Mezőkövesd Zsóry FC keretében csak egy olyan játékos van, akire nem számíthat edzője, ő a közelmúltban műtéten átesett Illés B.