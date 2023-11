A labdarúgó NB I 13. fordulójában vármegyei rangadót rendeznek, szombaton 14.15-től a diósgyőri stadionban Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést láthatnak a szurkolók.

A drukkerek nem tapossák egymást a jegyekért, pénteken 6 ezer alatt volt az elkelt helyek száma, de ez nem csoda, hiszen beköszöntöttek a hideg hónapok, ráadásul az időjárás előrejelzés alapján esőre lehet számítani a bajnoki időpontjában. De nem olyanra, mint amilyen a két fél legutóbbi, egymás elleni, kövesdi meccsén volt, amikor a második félidő kezdésére, az özönvízszerű esőzés miatt 50 percet kellett várni (a bajnokit 4-2-re nyerte a félidőben 2-0-ra vezető Diósgyőr). A DVTK akkori győzelme része volt a remek bajnoki rajtnak, ám október 1-je után zsinórban három vereséget szenvedtek a piros-fehérek (Újpest, Ferencváros, Fehérvár). Igaz, nem kilátástalan játék miatt, hiszen mindannyiszor partiban voltak, csak éppen az eredmények nem jöttek. A múlt hét végén, a jó erőkből álló Puskás AFC otthonából hozott el egy pontot, egy 0-0-s döntetlennel a Diósgyőr, megszakítva ezzel negatív szériáját. Ez volt a piros-fehérek második olyan meccse ebben az évadban, amelyet kapott gól nélkül hoztak le, és ennek értékét emeli, hogy ezt a megszokott belső védő párosuk nélkül érték el, ugyanis Szatmári eltiltás, Bárdos pedig sérülés miatt hiányzott. Távollétükben az eddig többnyire mellőzött, bolgár Chorbadzhiyski, valamint a középpálya védekező részéről egy sorral hátrébb vezényelt spanyol Vallejo, belső védőként történt szerepeltetésével érték el ezt az eredményt.

– Örülök annak, hogy egy felforgatott védelemmel is le tudtuk hozni kapott gól nélkül a felcsúti mérkőzést, most is ugyanezt várom el, de a csatárainknak sokkal agresszívebbnek kell lenniük és gólokat kell szereznünk – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, aki arról nem beszélt, hogy egy új védővel bővülhet csapata kerete.

Stabilabbak

A piros-fehérek szakvezetője arról viszont szót ejtett, hogy a vármegyei presztízscsatában, a kövesdi együttes erősebb ellenfél lehet, mint volt, három hónappal ezelőtt.

– A bajnokság elején beragadt a Mezőkövesd, de az utóbbi időben megtalálták a kezdőcsapatukat és meg is nyerték az utolsó két mérkőzésüket – mondta a diósgyőriek vezetőedzője. – A rutinos játékosaik visszatértek a sérülésből, és ennek a rutinnak köszönhetően sokkal stabilabbak is lettek. Veszélyes és motivált csapat a Kövesd, mély védekezésből vezetnek gyors támadásokat és a távoli lövéseikre is oda kell figyelnünk. Minden bizonnyal ellenünk is hasonló stílusban lépnek pályára szombaton.

A DVTK az előző négy meccsen szerzett mindössze egy pontja miatt lecsúszott a bajnoki tabella 3. helyéről, a 13. forduló nyitányát a 7. pozícióból várta a csapat. Ahhoz viszont, hogy a piros-fehérek újra nagy magasságokba emelkedjenek, győzelemre van szükség a mostani meccsen.

– Nehéz és kemény mérkőzés elé nézünk, az elmúlt hetek után pedig most nagy szükségünk van egy sikerre, ezért is nagyon fontos, hogy minél több szurkoló kilátogasson szombaton a stadionba, hiszen nagyon sok energiát adnak nekünk – jelentette ki Kuznyecov Szergej, majd így folytatta: – Régen játszottunk már hazai pályán, szeretnénk a saját közönségünk előtt begyűjteni a három pontot.