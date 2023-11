A jégkorong Erste Liga 15. fordulója keretében holnap 18 óra 30 perckor kezdik a DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov találkozót. A Macik keddi előéletéhez tartozik, hogy Dunaújvárosban elveszítették a Magyar Kupa visszavágóját, így a kiesés sorsára jutottak.



Tiszta fejjel

– Jól játszottunk az első harmadban, aztán mégis kétgólos hátrányban találtuk magunkat, de nem pánikoltunk, nem adtuk fel és visszaküzdöttük magunkat a meccsbe – tekintett vissza a találkozóra Steve Kasper, a piros-fehérek kanadai vezetőedzője. – A harmadik harmadban elkövettünk pár hibát, nem szedhetünk össze két kiállítást a támadó harmadban, hiszen ezzal csak problémát csinálunk magunknak és jár a kredit az ellenfelünknek, amely ezeket ki is használta. Ez nagy különbség volt, hiszen riválisunk gólokat lőtt emberelőnyből és bár nekünk is megvoltak a lehetőségeink, de, amikor kellett volna, ezekkel nem tudtunk élni. Sebeink nyalogatására nincs idő, mert a ligában a Brassót fogadjuk. A csütörtöki mérkőzésen fontos lesz, hogy túltegyük magunkat a kupavereségen és tiszta fejjel álljunk bele a következő kihívásba. A Brassó nagyon jó csapat, soraikban technikás és fizikális játékosok is vannak, nekünk pedig mind a kettőre fel kell készülnünk. Szeretnénk hazai pályán, a saját szurkolóink előtt jó játékot kivinni a jégre.