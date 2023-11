A női kosárlabda Euroliga A-csoportjának 7. fordulójában szerdán 18 órától, Miskolcon, a DVTK Arénában az európai csúcssorozat 16 csapatos mezőnyének két veretlen csapata csap össze: a DVTK Hun-Therm az Euroliga címvédő török Fenerbahce gárdáját fogadja.

Mellette, ellene

Ez az összecsapás bizonyára sok nézőt vonz majd, a telt házhoz 3396 drukker kellene, ugyanis ennyi a csarnok befogadóképessége. Bármennyien is lesznek, a hazai együttes nagy támogatásra számíthat a lelátótóról, ez a külső körülmény vastagon mellettük szól, de több olyan tényező van, ami nem. Kezdve attól, hogy a török csapat 47 (!) veretlen tétmeccsel a háta mögött áll ki erre a bajnokira, ugyanis ebben az évben eddig egyszer kaptak ki, még január 7-én, a Mersin vendégeként, bajnoki mérkőzésen (77-68), folytatva azzal, hogy klasszis játékosok alkotják a török bajnok keretét. Mint például Emma Meeseman, a belga válogatott centere, aki nyáron Eb-t nyert, és a kontinensbajnokság legjobb játékosának választották, Kayla McBride, az amerikai bedobó, aki 9 éve folyamatos játszik a világ legerősebb bajnokságában, az észak-amerikai női profi ligában (WNBA), Yvonne Anderson, aki amerikaiként született, ám azóta szerb állampolgárságot is szerzett, és a déli szomszédunk nemzet együttesét is erősíti, amellett, hogy ő is WNBA-s kosaras, Katija Laksa a lett csatár, Marija Lekovic a montenegrói hátvéd, Nikolina Milic a bosnyák center, Natasha Howard, az amerikai erőcsatár, akinek szintén jelentős WNBA múltja van, illetve a három török válogatott, Senyürek, Uzun és Onar.

Nincs gyenge pontja

A nagy meccs előtt elsőként azt kérdeztük Völgyi Pétertől, a DVTK Hun-Therm vezetőedzőjétől, hogy egyetért azzal, hogy az évad eddigi legnehezebb feladata előtt állnak? Egyrészt az ellenfél, a Fenerbahce játékereje miatt, másrészt azért, mert hiányos kerettel kell kiállni a török sztárcsapat ellen…

– Messze az Euroliga legerősebb csapatával találkozunk, a Fenerbahcénak nincs gyenge pontja, gyors kosárlabdát játszanak, és általában korán ellépnek az ellenfelüktől, majd őrzik az előnyüket – mondta a diósgyőri szakvezető. – Minden poszton Euroliga-szinten is klasszis játékosokból áll a keretük, de ebből is kiemelkedik Meesseman, McBride és Howard. Igazi ünnep lesz ez nekünk, bátran kosárlabdázhatunk, de 120 százalékot kell adnia mindenkinek, hogy legyen esélyünk a győzelemre.

Kányási és Jovanovic egészségi állapotáról is érdeklődtünk, azt tudakolva, hogy jó esetben mikor térhetnek vissza a pályára.

– Mindketten hasonló cipőben járnak, szépen halad a rehabilitációjuk, még mindkettőjüknek közel két hétre lesz szüksége a teljes felépüléshez. Pályára csakis akkor lépnek majd, ha teljesen egészségesek lesznek – mondta Völgyi Péter, akinek szóba hoztuk, hogy az öt légiós, és a három magyar válogatott alkotta nyolcas rotációból ketten hiányoznak, a kilencedik kosarasból, Tenyérből lesz most a hetedik, de vele is nagyon szűkös lesz a forgó. – Nem aggaszt túlzottan a szűkös rotáció, ennek több oka is van. Egyrészt a Fener biztosan olyan tempót diktál majd, hogy mindenképpen sokat kell forgatni a csapatot, másrészt a fiatal játékosok is beleszagoltak már az Euroliga légkörébe, biztos vagyok benne, hogy amikor lehetőséget kapnak, maximálisan oda fogják tenni magukat.

Kizökkenteni

Azt is szóba hoztuk, hogy az előjelek, a meccsen bevehető erőforrások alapján nem a Diósgyőr számít a meccs esélyesének, és azt a kérdést tettük fel: mivel lehetne bravúrt elérni, folytatni az eddigi remek, várakozáson felüli sorozatot?

– Egy „titkos fegyverünk” lesz erre a mérkőzésre, ami nem is olyan titkos: a szurkolótáborunk, akik ezúttal is nagy segítséget jelentenek majd nekünk. Mindenképpen ki kell zökkentenünk a Fenerbahcét a saját ritmusából, mi ezen fogunk dolgozni a pályán, és tudom, hogy a lelátóról is meg fogjuk kapni ehhez a támogatást – mondta Völgyi Péter.

A 7. forduló programja, november 29. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Fenerbahce (török), 18.00: ACS Sepsi-SIC (romániai) – Lyon DLC ASVEL Feminin (francia), 20.00: Polski Cukier AZS UMCS Lublin (lengyel) – Casademont Zaragoza (spanyol), 20.00: Beretta Famila Schio (olasz) – Valencia BC (spanyol).