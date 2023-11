November elején hatalmas esőzés miatt elhalasztották a DVTK II - Cigánd NB III.-as labdarúgó mérkőzést. A csapatok szerdán pótolták be az összecsapást, amely végül döntetlennel zárult. A DVTK II már két góllal is vezetett, Lajcsik kiállítását követően azonban a vendég Cigánd előbb szépített, majd egyenlített is.

NB III., Észak-Keleti csoport, 14. forduló - pótolt mérkőzés

DVTK II - Evolution Hungary-Cigánd SE 2-2 (1-0)

DVTK Edzőközpont, 100 néző. V.: Hajdú D.

DVTK II: Bánhegyi - Paksai R., Bacsa, Demeter, P. Zrnic, Szamosi Á., Fülöp L. (Kovalenko), Lajcsik, Gera (Sáreczki), Hetyei (Fekete V.), Leshchynskyi (Ferencsik S.). Edző: Szamosi Tamás.

Evolution Hungary-Cigánd SE: Perehanec - Fenyőfalvi, Pap Zs., Misák (Katona Gy.), Silling (Kőrizs), Girdán (Motkó), Horváth Z., Kardos (Králik), Tóth M., Vass, Kelemen (Kovács N.). Vezetőedző: Bogdanovics Igor.

Sárga lap: Leshchynskyi, Szamosi, ill. Silling, Pap Zs., Fenyőfalvi, Vass O., Kovács N., Králik.

Piros lap: Lajcsik.

G.: Gera, Hetyei, ill. Pap Zs., Horváth Z.

Jók: Hetyei, Szamosi, Paksai, ill. senki.