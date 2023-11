PannErgy-Miskolci VLC – EPS Honvéd (Miskolc, dr. Kemény Dénes városi sportuszoda, szerda, 19.00)

Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője: – Szombaton hazai pályán kikaptunk az UVSE-től, ami azért nagyon fájt. Készültünk, tudtuk, hogy egy fontos mérkőzés számunkra a legjobb nyolc közé bekerülés szempontjából, de sok területen nem úgy játszottunk, ahogyan az ebben a helyzetben elvárható lett volna. Most lehet erősnek tűnik, amit mondok: néhány újpesti utánpótlás játékos – elsősorban Besenyei Áron, Hegedűs Csanád – kioktatott bennünket, elsősorban abban, hogy miként is kell hidegvérrel kihasználni az adódó helyzetet, ellenben mi a kapusukba lövöldöztünk. Megkaptuk az előnyöket is, amikkel szintén gyenge százalékban éltünk. Remélem, mindenki túltette magát ezen a meccsen, ugyanis még van két találkozónk az alapszakaszból, a saját kezünkben van a sorsunk a nyolcba jutást illetően. Amikor a Honvéd nemzetközi kupakötelezettsége miatt halasztottunk, még nem gondolhattuk, hogy ez a mostani csata milyen fontos lesz, mert az lett. Kell a siker szerdán, és kell majd szombaton is a KSI ellen. A Honvéd jó csapat, felesleges egyéb jelzőket hozzátenni, azonban csak magunkkal szabad foglalkoznunk. Koncentrálni kell, ezúttal kell a kiemelkedő teljesítmény. Példaként lebegjen előttünk a múlt hét vége, a Kaposvár produkciója, amely meglepetésre nyert Szolnokon. Bravúr kell, nem vitás, de ha mindenki elszánt lesz, és maximálisan akar, sikerülhet.

