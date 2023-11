Az „Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonért” (IMGA) november 25-i, szombati díjátadóján Dévay Zsombor vehette át az országos kategória nyertesének járó emlék-plakettet, míg a Tiszaújvárosi Triatlon Klubból idén Kovács Gyula teljesítményét jutalmazták.

A Tiszaújvárosi Sportcentrumban megtartott bensőséges hangulatú összejövetelen elsőként Péter Attila, a kuratórium tagja üdvözölte a helyszínen megjelent és az interneten bejelentkező vendégeket, kuratóriumi tagokat, köztük dr. Fülöp Györgyöt, Tiszaújváros polgármesterét, Lehmann Tibort, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökét, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjét, Magyar Lajos alapítót és a korábbi díjazottakat, családtagokat.

A kezdettől fogva a tiszaújvárosi világversenyeken szpíkerként közreműködő Péter Attila gyors összegzéséből kiderült, hogy az 1999-ben alakított IMGA a mostani két sportolóval együtt eddig éppen 50 magyar triatlonosnak segítette pályafutását, összesen több mint 10 millió forint támogatással.

Az esemény elmaradhatatlan részeként a jelenlevők megtekinthették azt a kisfilmet, mely az alapítvány névadóját, az 1998-ban vétlen közlekedési balesetben elhunyt, a 2000-es Sydney-i olimpiai indulásra esélyes kiváló sportembert, ifj. Márkus Gábort mutatta be.

Ezt követően Márkus Gergely, a kuratórium elnöke arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a két hölgytaggal, Csovelyák Zitával és Nagymihály Adrienn-nel bővült testületnek idén is fel volt adva a lecke a szép számban beérkezett 2023-as pályázatok kiértékelésénél.

– Örülünk, hogy ebben az évben is sokan akartak bekerülni a díjazottak előkelő csapatába, ahol számos világbajnoki és olimpiai indulót is találhatunk – folytatta a Nemzetközi Triatlon Szövetség (World Triathlon) sportigazgatója. – Ez büszkeség számunkra. Gábor szellemiségén keresztül igyekszünk továbbra is értéket közvetíteni az ifjú generációk felé. Továbbra is Tiszaújváros Önkormányzata a legnagyobb támogatónk. Rajtuk kívül az 1 százalékos felajánlásokból és kisebb támogatók segítségével próbáljuk szinten tartani, lehetőség szerint gyarapítani anyagi kereteinket. Idén az infláció mértékét kalkulálva magasabb összeget, nettó 600, illetve nettó 300 ezer forint anyagi támogatást nyújtunk a két kiváló triatlonosnak. Ezt a tendenciát igyekszünk folytatni a jövőben. Az idei két díjazottnak, edzőiknek, szüleiknek magam és a Márkus-család tagjai nevében is szívből gratulálok!

Mindketten Los Angeles-re

Az országos kategória győztesének, a hamburgi mix-váltó világbajnokságon az 5. helyezett magyar csapatot erősítő, a felnőtt világkupákon is egyre jobban szereplő, a 2028-as Los Angeles-i olimpiát megcélzó 23 éves Dévay Zsombornak (Trion Triatlon Sportegyesület) Márkus Gergely adta át az emlékplakettet.

– Nagyon köszönöm a lehetőséget, azt, hogy itt lehetek – mondta Dévay Zsombor. – Számomra nagy segítséget jelent az anyagi támogatás, melynek köszönhetően új kerékpárt tudok vásárolni. Izgatottan várom, hogy az alapítvány támogatottjaként milyen eredményeket tudok majd elérni.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül ezúttal Kovács Gyulára esett a grémium választása. A 2023-ban junior Európa-kupát nyert, mix-váltó Eb-ezüstérmes, magyar bajnok sportolónak, akinek a szeme előtt szintén a Los Angeles-i ötkarikás játékok lebeg, Szűcs István kuratóriumi tag adta át a jól megérdemelt emlék-plakettet.

– Boldog vagyok, hogy megkaphattam ezt a rangos elismerést – hangsúlyozta Kovács Gyula. – Jövőre szeretnék jól szerepelni az U23-as Európa-bajnokságon és világbajnokságon, az U23-as és Elit Európa-kupákon. Ehhez nagy lépést jelenthet a támogatás, melyből versenykerék-szett szeretnék vásárolni. Igyekszem méltó módon képviselni az alapítványt!

Továbbra is számíthatnak

Dr. Fülöp György első szavaival gratulált a két díjazottnak. Azt kívánta nekik, hogy küzdjenek tovább a céljaikért és jussanak el az olimpiára, mint, ahogy azt jövőre Lehmann Csongor megteheti Párizsban.

– Tiszaújváros önkormányzata az idei 700 ezer forint után jövőre 800 ezer forinttal járul hozzá az alapítvány munkájához, de ezzel párhuzamosan a klubot, a nemzetközi rendezvénysorozatot, és olimpikonunkat, Csongort is támogatni kívánjuk – jelentette be a tiszaújvárosi képviselő testület vezetője. – A triatlonnak, a Márkus-családnak és a Lehmann-családnak rengeteg dolgot köszönhetünk. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy már évtizedekkel ezelőtt felkerültünk a világ térképére. Ezt támasztja alá az is, hogy nemrégiben járt nálam egy külföldi befektető cég képviselője, aki azt mondta, hogy ő ismeri Tiszaújvárost, mert ez a magyar település a triatlon fővárosa. Az eddig közösen megtapasztalt élmények, sikerek, a hazai és nemzetközi elismerések okán nem lehet kérdés számunkra a mindenkori financiális háttér megteremtése.

Értékes gondolatok

Péter Attila biztatására Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) lépett a mikrofonhoz, és a következőket mondta:

– Nagyon örültem, amikor én is az alapítvány díjazottja lehettem és büszkén viseltem az IMGA-emblémáját. Viseljétek ti is így, ahogy előttetek nagyon sok kiváló versenyző tette, hiszen már ti is ebbe a nagycsaládba tartoztok! Gratulálok!

Magyar Lajos elmondása szerint az alapítvány tevékenysége egy időn, politikán átívelő hatalmas lelki projekt.

– Biztos vagyok benne, hogy a család, a klub ezután is mindent megtesz a folytatásért – folytatta az alapító. – Úgy gondolom, hogy a Magyar Triatlon Szövetségnek nagy bölcsességgel kell tovább segítenie ezt a nemes tevékenységet. Kívánom, hogy még nagyon sokáig adhassuk át együtt ezeket a díjakat!

Lehmann Tibortól megtudhattuk, hogy a magyar triatlon berkekben az IMGA az egyetlen olyan szervezet, mely hosszú ideje, megszakítás nélkül, célzottan a sportolókat támogatja.

– Elnökségeken, kormányokon átnyúló, történelmi dolog részesei lehetünk – fogalmazott az egykori kiváló triatlonos-sportvezető. – Az anyagi támogatás mellé őszinte érzelmek, és eszmeiség is társul, ami adott esetben sokkal többet jelenthet a pénznél.