MÁV Előre Foxconn – DVTK Ongropack 3:0 (22, 17, 23)

Székesfehérvár, 70 néző. V.: Kiss Z., Bátkai-Katona.

MÁV Előre Foxconn: Michalewicz, Dvoracek 14, Andersson 10, Matos Duran 5, Pallag 6, Orosz 8. Csere: Tóth J. (liberó), Vezsenyi 3, Király-Tálas 6, Markovic 3. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

DVTK Ongropack: Horváth L., Einarsdóttír 3, Skoric 12, Egri K. 9, Prosvirina 8, Jovanovic 9. Csere: Kundrák (liberó), Hegyi B., Kiss E. 1, Kalmár, Egri B. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Lukasz Przybylak: – Fontos mérkőzés volt ez az önbizalmunk növelése szempontjából. Nehéz hét áll mögöttünk, de keményen dolgozunk, és bíznunk kell a folyamatban. Örülök, hogy ma minden egészséges játékosunk pályára léphetett, és így többféle felállást is tesztelhettünk. Talán nem ezen az összecsapáson játszottunk a leginkább szemet gyönyörködtetően, de a lényeg, hogy győzni tudtunk, ráadásul idén először 3:0-ra.

Németh Szabolcs: – A szettek végjátékaiban, főleg mikor ilyen kiélezett csatákat vívunk, meg kell tanulnunk az apróságokra, a nüanszokra is koncentrálni, mert ezek jelentik a mérleg nyelvét. Ezért alakult úgy az első és a harmadik szett, ahogy, hisz a papíron esélyesebb és rutinosabb csapat nyert. Nekünk még mindig hiányzik az a fajta áttörés, amikkel az ilyen szetteket meg tudjuk nyerni és ami felszabadítaná a csapatot a teher alól és hagyna minket felszabadultan játszani. A mutatott játék tetszetős volt, szépen dolgoztak össze a lányok, enni is köszönhető, hogy meg tudtunk szorongatni egy éremesélyes csapatot is a saját otthonában. Örülök, hogy bővültek a rotációs lehetőségeink, ez meg is látszott a teljesítményünkön, sajnos ez most még eredménnyel nem párosult.

Vármegyei röplabda hírek a boon.hu oldalán itt!