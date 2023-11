Hornyák Olivér előbb szakosztályvezető lesz, majd 2024 nyarától szakmai igazgató a PannErgy-MVLC-nél.

Bachner András mintegy két és fél évtizede van jelen a miskolci vízilabdában, a szakember nevéhez fűződik – nagyrészt – az MVLC felépítése is. A klub szakmai igazgatója úgy érzi, elérkezett az a pillanat, hogy át kell adnia a váltóbotot. Hogy kinek? Hornyák Olivérnek, aki a vármegyeszékhely OB I-es pólós gárdájában 2015 és 2021 között 143 bajnoki mérkőzésen ugrott medencébe.

– Nem újkeletű részemről ez a gondolat, és maga a volt vízilabdázónkkal való tárgyalás sem, már három éve is beszélgettünk minderről – Én sem leszek fiatalabb, 72 éves vagyok, szóval egyrészt ez az oka annak, hogy őrségváltás kell bekövetkezzen. A másik: számomra nagyon fontos, hogy az általam felépített klubstruktúrát és szakmai munkát egy olyan ember folytassa, akinek elsősorban komoly szakmai kötődése van a sportághoz, nem mellesleg Olivér 2014-ben U18-as világbajnok volt. Hat évig állt a klub szolgálatában, nem egy utcáról bejött ember a sportág a vízilabda számára, amely ilyen szempontból nagyon szubjektív tud lenni, jogosan. Sokszori egyeztetés után örömmel vállalta el a feladatot. Ami január 1-jén kezdődik, azzal, hogy ő lesz a szakosztályvezető, és jövő nyáron, a bajnokság befejezése után szándékozom teljes mértékben átadni neki a klub szakmai irányítását, vagyis onnantól kezdve betölti a szakmai igazgatói titulust. Nyílván egy fél év sem elegendő ahhoz, hogy teljes mértékben és teljes körűen rálátása legyen mindenre ami a szakmát és szakmán kívüli kapcsolatrendszert illeti, így én, az úgynevezett hátralépést követően szakmai tanácsadó-klubmenedzser, és kapcsolattartó szerepet vállalok. Ez megkönnyítheti Olivér munkáját. Ennek a döntésemnek biztos lesznek olyan véleményeztetői is, akik sajnálni fogják, de mint minden áramkörnek, két pólusa van, meg van az a réteg, aki felsóhajt, hogy ,,Na végre, Bachner nem tartja fogai között az egész klubvezetést!" Akik ezt olvasni fogják, magukra ismerhetnek. ÉM