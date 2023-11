Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 14. forduló

Debreceni EAC – Termálfürdő FC Tiszaújváros 0-3 (0-2)

Debrecen 150 néző. V.: Nagy (Németh, Szilágyi).

DEAC: Tóth D. – Korhut, Sándor T., Wente (Toboy, 46.), Trencsényi (Papp G., 58.), Bényei B., Szabó L. (Batta, 63.), Vincze (Herczku, 67.), Soltész, Lakatos B., Tóth S. (Virág, 73.). Vezetőedző: Urbin Péter. Tiszaújváros: Herceg – Ivánka, Tóth B., Oláh B. (Garda, 55.), Bussy (Lehóczki, 58.), Vitelki B., Farkas M., Tóth S., Papp F., Varjas L., Nagy D. (Vajda (80.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán. G.: Nagy D. (13., 44. – mindkettőt büntetőből), Vincze Á. (öngól). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Urbin Péter: – Egész meccsen végig nagy fölényben futballoztunk, sok helyzetünk és lövésünk volt. Amíg 18-20 helyzetből és lövésből nem tudunk gólt lőni, addig nem lesz más eredmény mint a vereség.

Vitelki Zoltán: – Utoljára 2019. március 3.-án fordult az elő, hogy úgy érkezett a csapat Debrecenbe, hogy a tabellán előkelőbb helyet foglalt el a Tiszaújváros, mint a hazai csapat. Akkor nyert a Tiszaújváros. Most ugyanez a helyzet volt, és nyertünk is. Be kell vallani, néha szerencsénk is volt, de olyan önfeláldozóan segítettük ki egymást, hogy öröm volt nézni. Nagyon masszívan, az előre megbeszéltek szerint, higgadtan és nagy önbizalommal játszottunk. Olyannyira szimpatikusan játszottunk, hogy egy szurkoló még Lehóczki Balázs mezét is elkérte. Nagyon nagy gratuláció mindenkinek!