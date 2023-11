Női kosárlabda Amatőr NB I, Piros csoport, 6. forduló

Törekvés SE – DVTK U23 (Budapest, vasárnap, 17.00)

Kovács Dénes, a DVTK U23 edzője: – Az előző két fordulóban a bajnokság élcsapataival találkoztunk, és ezeket az akadályokat sikeresen vettük. A mezőnyben öt meccs után még nyeretlenül álló Törekvés ellen is a csak a győzelem lehet a cél. Ez a mérkőzés annyiban lehet más, mint az korábbiak, hogy ez alkalommal olyanok kapnak majd több lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak, és most nem csak több játékperchez jutnak, hanem nagyobb felelősség is hárul rájuk, történik mindez a rotáció bővítésének jegyében.