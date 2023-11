A Diósgyőri VTK labdarúgócsapata az NB I 15. fordulójának nyitómeccsét játssza pénteken, 20.00-tól a Paksi FC vendégeként: a 2. helyezett fogadja a tabella 5. helyén álló együttest. A két fél között 5 pont a különbség, és ahhoz, hogy ez csökkenjen, a DVTK részéről bravúrra lenne szükség, ugyanis a Tolna megyei gárda eddig csupán kétszer szenvedett vereséget ebben az évadban, a bajnoki címvédő Ferencvárosi TC vendégeként (6-1), és az előző fordulóban, a Debreceni VSC otthonában (1-0). A zöld-fehérek az eddigi hat hazai bajnokijukból ötöt megnyertek, csupán egy döntetlenjük van, az MTK Budapest elleni (0-0), amelyet két fordulóval ezelőtt értek el. Mindez azt is jelenti, hogy az októberig remekül szerepelt Paksi FC e havi termelése visszafogott, a csapat nem nyert mérkőzést novemberben. Ezzel szemben a DVTK két novemberi bajnokija, védekezés tekintetében kiválóan sikerült, hiszen kapott gól nélkül hozta le mindkét mérkőzését a piros-fehér gárda, a Puskás AFC elleni idegenbeli találkozó (0-0) után, hazai környezetben a Mezőkövesd Zsóry FC ellen (2-0) sem kellett a hálóban kotorászni a labdáért.

– A Mezőkövesd elleni győzelem megadta az elmúlt két hét alaphangját, de ebben semmi újdonság nincs, ez minden siker után így van – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – A felkészülési mérkőzés sajnos nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, nem csak az eredmény miatt, hanem a rendkívül szeles időjárás is nagyban befolyásolta a játékot. A terhelés szempontjából ugyanakkor örülök annak, hogy meccset tudtunk játszani, hiszen így maradtunk a szokott ritmusban.

Hiányzók

Mint ismert: a múlt héten szombaton a Debreceni VSC vendége volt a Diósgyőr, és az edzőmeccsen 4-2-es hazai siker született. A találkozón két próbajátékos is pályára lépett a DVTK színeiben. A 25 éves nigériai belső védő, Joshua Akpudje végig játszotta a meccset, a 21 esztendős fehérorosz támadó, Ilya Chernyak pedig csereként állt be.

Ezen a felkészülési mérkőzésen több játékos is hiányzott a DVTK csapatából, és kérdéses, hogy közülük kikkel számolhat a diósgyőri szakvezető. Jurinával biztosan nem, ő a múlt héten térdműtéten esett át, és emiatt több hétre kiesett. Rajta kívül Danilovic, Bárdos, Farkas D., Kampetsis, Holdampf és Lukács D. hagyta ki a meccset, illetve válogatott kötelezettségének eleget téve a magyar U21-es gárdánál járt Bényei, valamint a fehérorosz válogatottban Eb-selejtezőkön szerepelt Klimovich. Utóbbi a múlt héten szombaton, a Budapesten, a Megyeri úti stadionban megrendezett, Andorra ellen 1-0-ra megnyert mérkőzésen az első félidőben kapott lehetőséget, majd a szünetben lecserélték, kedden este pedig, a Koszovó vendégeként 1-0-ra megnyert összecsapáson, csereként, 18 perc jutott neki. Bényei is meccset játszott még kedden, a Skócia U21 elleni hazai, 0-0-ra végződött mérkőzésen 11 percet szerepelt csereként, előtte négy nappal viszont a Spanyolország U21 elleni, idegenbeli 2-0-s vereség alkalmával végig a pályán volt.

A diósgyőri szakvezető számára a védelem, a védekezés összerakása jelenti a legnagyobb kihívást, ugyanis a hírek szerint Akpudje nem lesz a DVTK játékosa, tőle elköszöntek, Bárdos sérült, Gera öt sárga lapja miatt eltiltott, és ezek miatt Vallejo aligha tud visszatérni a középpályára, ahol a mostani meccs előtt ,,beeső” Klimovich és Bényei nem biztos, hogy helyet tud követelni magának.

– Gera Dániel begyűjtötte az ötödik sárga lapját, ez természetesen nem könnyíti meg a dolgunkat. A Paksnak ismerjük az erősségeit, a hosszú labdákat, a pontrúgásokat, a szélről jövő beadásokat, de van sok olyan apróbb pozitívum is a játékukban, amit csak akkor vesz észre az avatott szem, ha mélyebben elemzi őket, ugyanakkor nekünk továbbra is az a célunk, hogy a saját játékunkat játsszuk – mondta Kuznyecov Szergej, majd így folytatta: – Pénteki ellenfelünk nem véletlenül áll a tabella második helyén, kemény, harcos és jó csapat ellen fogunk játszani. Minden téren maximálisan koncentrálunk kell ahhoz, hogy Pakson jó eredményt tudjunk elérni.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Odyntsov – Szatmári, Chorbadzhyski, Vallejo, Stephen – Feuillassier, Holdampf – Pernambuco, Pozeg Vancas, Acolatse – Edomwonyi.