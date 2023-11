Mint arról beszámoltunk: a DVTK NB I-es labdarúgócsapata szombaton kora délután a Debreceni VSC vendégeként játszott felkészülési mérkőzést, amelyen 4-2-es vereséget szenvedett. A meccs egyik érdekessége az volt, hogy két játékos inkognitóban szerepelt a diósgyőri együttesben, a DVTK honlapján a kezdőcsapatból 10 játékost neveztek meg, és volt egy, akit VENDÉGJÁTÉKOS 1 néven tüntettek fel, illetve becserélésre került egy másik labdarúgó is, aki VENDÉGJÁTÉKOS 2 néven szerepelt.

Honlapunknak sikerült megfejtenie, beazonosítani mindkét futballistát.

A kezdőként, 66-os mezben szerepet kapott játékos a nigériai belső védő, Joshua Akpudje. A 25 éves, 192 centi magas hátvéd hetek óta a DVTK-val készül, és csak a diósgyőri klubon múlik, hogy a csapat játékosa lesz-e, ugyanis szabadon igazolható, mivel a cseh első osztályban szereplő FK Jablonec gárdájánál augusztus 31-i dátummal szerződést bontott.

A csereként beállt labdarúgó, 68-as számú mezben pedig a fehérorosz Ilya Chernyak volt. A 21 esztendős, 184 centi magas támadó a múlt héten érkezett a DVTK-hoz, a kazah Kaspiy Aktau játékosa, de ott ebben az évadban még nem lépett pályára.

Ha a két játékos egyike elnyeri a DVTK vezetőedzőjének, Kuznyecov Szergejnek a tetszését, és szerződtetésre javasolja, ezek után pedig a klubnak is sikerül megállapodnia a labdarúgóval, akkor vagy a nigériai, vagy a fehérorosz labdarúgó lehet a jelenlegi diósgyőri szakvezető 24. új játékosa, ugyanis 15 hónappal ezelőtti érkezése óta eddig 23 új labdarúgót vetett be a piros-fehér együttes (közülük többen már nincsenek itt azóta).

Érdekesség, hogy a DVTK keretének – a nagy fluktuáció ellenére – még kilenc olyan tagja van, aki Kuznyecov Szergej szerződtetése előtt is a piros-fehérek játékosa volt: Danilovic, Szatmári, Bokros, Bárdos, Csirmaz, Bényei, Holdampf, Lukács D. és Jurek.