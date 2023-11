Vízilabda: OB I, férfi OB I, 12. forduló:

PannErgy-Miskolci VLC – Újpesti VSE (Miskolc, dr. Kemény Dénes Városi sportuszoda, szombat, 11.30)

Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője: – A múlt szombaton, az újabb sikerrel ismét vehettünk egy nagy levegőt, tettünk megint egy lépést a célunk elérése érdekében. Ami – és ezt már sokszor elmondtam – a nyolcba való bekerülés, melyhez 18 pont szükséges. Van még három találkozónk az alapszakaszból, ezeken összesen hat pontot kell begyűjtenünk, ugyanis pillanatnyilag tizenkettőnél tartunk. Más csapatoknál is vannak hasonló elgondolások, megy a harc, nem lehet egyik meccset sem könnyen venni, de csak magunkkal szabad foglalkoznunk. Az Újpest veszélyes ellenfél tud lenni, már megmutatták, voltak győztes találkozóik, és szoros vesztes meccseik is. A fővárosi egy agilis, fiatal, dinamikus, jó úszó képességű társaság, nem adják olcsón a bőrüket, edzőjük, Vincze Balázs minden helyzetben buzdítja őket. Nekünk kell dominálni, fizikálisan, ésszel kell játszani, ne vegyük át a stílusukat, nem szabad, hogy könnyű gólokat engedjünk nekik, nekünk viszont amit be kell lőni, azt lőjük be.