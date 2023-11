Tömény volt

„Végig csináltam, teljesítettem a követelményeket, de a tömény rendezvény alaposan próbára tett engem és a motoromat is – folytatta Szaniszló Máté. – A szervezők jól tudták, hogy már-már embertelen körülmények várnak ránk, ezért minden befutónak érmet adtak, aztán részünk volt némi tapsviharban. Engem is ünnepeltek, ez nagyon jólesett, hiszen hullafáradtan estem be a célba. Borsodnádasdi klubomnak nyolcadik helyezést hoztam, a vadnai Szabon Balázs pedig felülmúlt, ötödikként zárt, igencsak megemeltem előtte a kalapomat. Most vége az esztendőnek, a saját szezonomnak, eljött a pihenés ideje, de jövőre, újult erővel folytatom, nekem ez a hobbim.”