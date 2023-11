Férfi vízilabda OB I, alapszakasz, 10. forduló

Metalcom Szentes - PannErgy-Miskolci VLC (Szentes, szombat, 18.00)

Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője: - Az előző fordulóban olyan ambíciókkal utaztunk Szegedre, hogy győzni akartunk, azonban gyenge teljesítményt nyújtottunk, így nulla pont lett a vége. Kétszer vissza tudtunk kapaszkodni a mérkőzésbe, ám, amikor lehetőségünk volt arra, hogy átvegyük az irányítást, hibáztunk, könnyű gólokat adtunk az ellenfélnek. Hétvégi riválisunknál, Szentesen nemrég új edzőt, Kis Gábort nevezték ki vezetőedzőnek, s mint tudjuk, általában az új trénerek jól sepernek, a játékosok igyekeznek bizonyítani, minden bizonnyal ezen tény pozitívan hatott a morálra is. Nagyon oda kell figyelnünk védekezésben, a centerekre, arra a két-három minőségi lövőjükre. A felkészülés során volt alkalmunk találkozni, de abból csak részben lehet kiindulni, mert más időszak volt. Remélem, hogy a csapat olyan vízilabdával fog előrukkolni, amilyenre szükségünk van, mert a legjobb nyolc közé kerüléshez összesen 18 pontra van szükség - jelenleg hatnál tartunk -, s ha ezt a csatát nem hozzuk, akkor ebből a szempontból szinte lehetetlen lesz a helyzetünk. Most kell a jó játék, most kell a három pont, hiszen ha ezt elrontjuk, ugyan lesznek még mérkőzések, de a célunkat már nem fogjuk tudni elérni.