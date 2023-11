DVTK (NB II.) – ÓAM-Ózdi KC (NB I/B) (Miskolc, városi sportcsarnok, szerda, 19.00)

Molnár András, a DVTK vezetőedzője: – Nagy várakozással tekintünk a találkozó elé. Hétvégén nem játszottunk, ami jól jött nekünk, most újabb erőfelmérő jön a magasabb osztálybéli csapat ellen. Nem titkolt célunk, hogy megszerezzük továbbjutást. Tavaly egy NB I/B-s csapatot sikerült búcsúztatnunk a kupából, most szeretnénk kettőt. Ettől függetlenül tiszteljük az Ózdot és a múltját, de szeretnénk továbbjutni. A múlt héten sajnos sok beteg volt a csapatban, de bízom benne, hogy mindenki visszatér a kupameccsre. Nyílt, komoly küzdelem lesz a két csapat között, mindenki a maximumra fog törekedni, amiből jó mérkőzés kerekedhet ki. A szurkolóink mindig hatalmas erőt és plusz motivációt adnak nekünk, akiket ezúttal is várunk az arénába.

Kocsis Csaba, az ÓAM-Ózdi KC vezetőedzője: – Két ellentétes eredményességű csapat találkozik a kupában. Többször felhívtam a játékosok figyelmét arra, hogy csak maximális motívációval és koncentrációval juthatunk tovább Miskolcon, ennek jegyében mindenképpen magas hőfokú mérkőzésre számítunk. Keretünk tagjai közül Moscoso és Kovács A. nem áll rendelkezésünkre, a többiek viszont pályára léphetnek és feledtetni akarják eddigi gyenge bajnoki szereplésünket.