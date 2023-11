Férfi Extraliga, alapszakasz, 10. forduló

Kecskeméti RC – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-22, -22, -23)

Kecskemét, 73 néző. V.: Szarka, Sík.

Kecskemét: Balla 3, Kecskeméti 6, Boldizsár 11, Varga 11, Farkas 9, Gacs 4. Csere: Bogdán, Török (liberók). Vezetőedző: Deák Márk.

Vegyész: Gurszkij 3, Jirásek 21, Velychko 5, Bibók 15, Péter M. 11, Cziczlavicz 3. Csere: Kiss (liberó), Óhidi. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Deák Márk: – Gratulálok a Barcika csapatának! Sajnos ma is az eredmény után futottunk, kapkodtunk. Ki-ki helyzetekben hibáztunk. Ilyen volumenű csapatok ellen ez nem fér bele.

Toronyai Miklós: – Mind a két csapat sok hibával játszott, de örülök a három pontnak, és annak, hogy voltak szurkolóink most is idegenben, nekik külön köszönet a támogatásért. Ez a sok hiba nem fér bele, most mi jöttünk ki ebből jobban. Talán a késői kezdés is megzavarta a csapatokat. Ez azonban olyan dolog, amit egy profi játékosnak kezelnie kell tudni, számára ez nem lehet kifogás. Megyünk tovább, koncentrálunk az előttünk álló bajnokikra és a kupavisszavágóra.

