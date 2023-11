Az NB I-es focimeccs után többek között ezt mondta Kuttor Attila, a dél-borsodiak vezetőedzője: „Ezúttal teljes mértékben minden stimmelt nálunk. Ebben a szezonban ez volt az első olyan meccsük, amikor a játék, a gólok és a végeredmény is rendben volt. Valamennyi mérkőzésünkön a legjobb tudásunkat akarjuk nyújtani és most megdolgoztunk azért, hogy örömünk legyen, hiszen böjtjeink is voltak."