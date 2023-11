A piros-fehérek veretlenül, listavezetőként érkeztek Pasarétre, s jó eséllyel pályáztak arra, hogy mindez negyven perc után se változzon, meg lesz a hat/hat-os mérleg. Az Euroligában is remekül vitézkedő borsodiaktól hiányzott Kányási és Jovanovic, ettől függetlenül Tomanék jól indították az első felvonást (0-6). Tóth O. hármasa, illetve Charles büntetői következtek, Madár vezetésével tartotta magát a hazai együttes (9-9, 11-11), sőt, 14-13-nál ők álltak jobban. Kellett a szünet a Diósgyőrnek, Lelik triplával nyugtatott, minimális különbséggel vezetett a Völgyi-csapat az első negyed után.

A második menetben Salamon is beküldött egy labdát messziről a diósgyőri kosárba, azonban 15:22-nél jobbnak látta Milos Pavlovic, ha megbeszélést kezdeményez. A Vasas még kifejezetten jól nézett ki, bár nagyon pontszegény volt a felvonás. Büntetőkben ezidő tájt 1/2, illetve 10/13 volt a mérleg. Toman is megmutatta, birtokában van annak a tudásnak, amely pontos triplát hoz, a szünetben 8 egységgel vezetett a DVTK. A dobószázalék terén 35,5 %-45,8%-ot mutatott a statisztika, és lepattanókban is jobban muzsikáltak a látogatók (15/20).

A folytatásban

A nagyszünet után visszaérkezve 38 mp után Lelik tette közé a tízet (27-37), aztán Garbin következett, vagyis kezdett megjelenni a pályán a keretek közti különbség. A 25. percben Charles hajított be egy 2+1-et (28-44), a negyedbeli részállás 1-11 volt, ami egyaránt mutatta a hazaiak támadási hatékonyságát, és a vendégek védekezési hatékonyságát. A 26. percben akadt mondanivalója Milos Pavlovicnak, ugyanis nem volt ellenszerük a DVTK játéka ellen. Az addigi egy pontról 28-54-nél mozdult kettőre a Vasas, egy újabb büntetővel. A fővárosiak elkövették azt a bravúrt ebben a negyedben, hogy nem tudtak mezőnygólt dobni, ami az élvonalban azért meglehetősen ritka.

A záró felvonásban már kétszer annyival ,,ment" a Diósgyőr (29-58), Gelei K. vágott be egy 3 pontost (32-58), ezen kis sikernek is örülhetett a hazai kispad. A biztos vendég vezetést semmi sem veszélyeztette, igazából csupán a különbség volt a kérdés. Oláh F.-t és Vég-Dudást is pályára küldte Völgyi Péter, ekkor, velük együtt Toman, Aho T. és Tenyér küzdött a pályán, mind a négy légiós a padon pihent. A DVTK, amikor ténylegesen odatette magát, jól kosarazott, arra, amire szánta a vendégek trénere ezt a meccset, annak tökéletesen megfelelt.

Vasas Akadémia – DVTK Hun-Therm 36-72 (16-17, 11-18, 2-21, 7-16)

Budapest, Pasarét, 150 néző. V.: Szilágyi, Major, Horváth Cs.

Vasas Akadémia: M. Taylor 3, Tóth O. 7/6, Gelei 6/6, Jáhni 8, Salamon 4/3. Csere: Madár K. 2, Madár E. 2, Boros 2, Villányi, Kádár 2. Vezetőedző: Milos Pavlovic.

DVTK Hun-Therm: Aho N. 2, Lelik 11/3, Toman 10/3, Charles 12, Grigalauskyte 8. Csere: Garbin 4, Tadic 9, Tenyér 5, Aho T. 9/3, Oláh F., Vég-Dudás 2. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Milos Pavlovic: – Számítani lehetett arra, hogy egy ponton kezébe veszi a DVTK az irányítást, de a második félidei teljesítményt illetően nagyon csalódott vagyok. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen kevesen vagyunk, így nem tudunk megfelelően készülni az edzéseken és meccseken is nagyon rövid a padunk. Húsz percen keresztül egész jól tartottuk a lépést egy nagyon erős csapat ellen, ami azért mindenképp pozitívum. A második húsz perc már közel sem volt olyan fényes, változtatnunk kell azon, hogy ne legyenek ilyen hosszú és intenzív hullámvölgyek. Úgy gondolom, mentalitásban kell elsősorban fejlődnünk.

Völgyi Péter: – Igazából ezt szerettük volna előzetesen elérni, hogy tudjanak játszani a fiatalok, az Euroligában fontos szerepet kapó játékosok pedig tudjanak egy kicsit pihenni. Az első félidőben nehezen találtuk a ritmust, de aztán változtattunk a védekezésünkön, és sikerült – statisztikailag nézve – néhány elég szédületes számot produkálni a harmadik negyedben. Örülök neki, hogy túl vagyunk ezen a mérkőzésen is, most tudunk egy rövidet szusszanni a Fenerbahce elleni Euroliga-mérkőzés előtt.