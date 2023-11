A Nemzetközi Triatlon Szövetség (World Triathlon) november 20-án, hétfőn hivatalosan is közzé tette, hogy a Tiszaújvárost képviselő Lehmann Csongornak biztos helye van a 2024-es párizsi olimpián.

2023-ban már nem lesz több olimpiai kvalifikációs verseny, viszont a kétéves pontszerzési lehetőség 2024. májusáig tart. A Magyar Triatlon Szövetség belső kvalifikációs rendszere alapján – a 2023-as állást figyelembe véve – Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub junior és U23-as világbajnoka már napokkal ezelőtt biztos olimpiai résztvevőnek mondhatta magát. Ott tartunk, annak örülhetünk, hogy az olimpiai kvalifikációs rangsorban a 8. helyet elfoglaló 24 éves sportoló már matematikailag sem tudja elveszíteni az indulás jogát! Ezt támasztja alá, hogy a sportági világszövetség, a World Triathlon november 20-án, hétfőn hivatalos tényként közölve tette fel Csongor plakát-fotóját, mint, aki ott lesz a párizsi ötkarikás játékokon.

– A World Triathlon már az augusztusi, párizsi olimpiai tesztversenyt követően – a nemzeti szövetségek által védettnek nyilvánított versenyzők számára – elkezdte a biztos indulók plakát-fotóinak készítését és közzétételét. – fogalmazott Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – Eddig tizenegynéhány sportoló büszkélkedhet ezzel hivatalos fotóval, közéjük került be most Csongor fiam. Azt gondolom, hogy ez további önbizalmat ad számára. Az is fontos hozadék, hogy innentől kezdve már nincs versenyzési kényszer. Az olimpiai felkészülést leginkább segítő, többnyire a világbajnoki széria verseny-sorozathoz (WTCS) tartozó viadalokon fog rajthoz állni.

A népszerűséggel is megbirkózik

A jelenlegi ranglista pozíciók alapján Magyarország a maximális, 3 férfi versenyzőt indíthatja a jövő évi olimpián, melyet rajtunk kívül csak Franciaország, Németország és Spanyolország mondhat el magáról. A második és harmadik helyért a 24. Bicsák Bence, a 26. Dévay Márk és a 30. Faldum Gábor vívja meg a külön csatát.

– Az év végi ranglista ismeretében nagy meglepetés nem ért a hétfői hivatalos bejelentést követően, ám rendkívül jól esett – hangsúlyozta Lehmann Csongor, Tiszaújváros első saját nevelésű felnőtt olimpikonja. – A biztos tudat, hogy megvalósíthatom gyermekkori álmomat, azt, hogy ott lehetek az olimpián, tovább növeli motivációmat. Kevés idő telt el a bejelentéstől, de már a mai, keddi napon, amikor otthonomban a várost jártam, nagyon sokan gratuláltak nekem és szurkolásukról biztosítottak. Eddig is a szívem csücske volt Tiszaújváros, az itteni versenyek, de ez a felém irányuló szeretet még szorosabbá teszi a kötödésemet. Azt gondolom megbirkózom majd a népszerűséggel, helyén tudom kezelni ezt az új szituációt. Továbbra is kellő alázattal és szorgalommal teszem a dolgomat. Megtisztelő és jól eső érzés, hogy Tiszaújváros önkormányzatának vezetője, dr. Fülöp György is a testület maximális támogatásáról biztosított. Az ötkarikás játékok triatlon versenye rendkívül speciális felkészülést igényel, ezért minden mozzanatot igyekszünk a lehető legjobban előkészíteni, kimunkálni édesapámmal és tudományos szakmai segítőnkkel, dr. Szakály Zsolttal. Továbbra is nagy terveket szövögetek Párizst illetően, igyekszem mindent megtenni azért, hogy megfeleljek a saját elvárásaimnak és ne okozzak csalódást azoknak, akik szorítanak értem. SZIS



A mix-váltó is odaérhet

Ami a magyar hölgyeket illeti, a 41. Kuttor-Bragmayer Zsanett áll biztos olimpiai kvalifikációs helyen. A következő női versenyző, Kropkó Márta egyenlőre a 89. pozícióban várja a folytatást. A magyar mix-váltó (2 férfi és 2 női versenyző) közel van ugyan, de még nem áll kvalifikációs helyen. Amennyiben minden sikerül 2024 első hónapjaiban, akkor hazánk eddigi legnépesebb triatlonos delegációja állhat rajthoz jövőre, a francia fővárosban.