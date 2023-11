Vízilabda: OB I

Férfi OB I, alapszakasz, 11. forduló:

PannErgy-MVLC – Kaposvári VK (Miskolc, dr. Kemény Dénes városi sportuszoda, szombat, 11.30)

Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője: – Egy hete tudtunk nyerni idegenben, Szentesen, ezzel életben tartottuk azon reményünket, hogy az alapszakasz után benne legyünk az első nyolcban. Van 9 pontunk, de a biztos bekerüléshez 18 szükséges, ezért mennünk kell tovább, és ezen a meccsen is győznünk kell. A Kaposvár nem rossz csapat, nagyjából ugyanaz a gárda, ami volt tavaly, de azért igazoltak is. A velük szembeni mutatónk az utóbbi időben nem pozitív, úgyhogy van mit visszaadni nekik. Hazai pályán ki kell hoznunk magunkból a maximumot, teljes koncentrációval kell a medencébe ugranunk. Az, hogy ezúttal korán kezdünk, nem este, igazából nem befolyásol semmit, volt, hogy már edzettünk ebben az idősávban, és egyébként is profi sportolókról beszélünk.