Labdarúgás: NB II

NB II, 16. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC – Soroksár SC (Kazincbarcika, vasárnap, 13.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Jó volt ez a kis pihenő a válogatott szünet miatt, de természetesen dolgoztunk. A múlt héten picikét nehezek voltak a körülmények, hiszen csak műfüvön tudtunk edzeni, a héten azonban már ismét füvön. A legutóbbi fordulóban kikaptunk Győrben, két peches öngóllal, a mérkőzés első, nagyjából negyed óráját leszámítva pariban voltunk a feljutásért ,,menő" ETO-val. Jelen állás szerint előrébb tartanak, mint mi, tehát abszolut nincs szégyenkezni valónk az ott nyújtott teljesítmény miatt, számomra mindig beszédes az ellenfél játékosainak reakciója. Viszont nem szereztünk pontot, pontokat, ezt, ezeket be kell pótolni valahogy, valahol máshol. Három találkozónk van még ősszel, ezek közül a vasárnapi az utolsó hazai, szeretnénk szépen búcsúzni közönségünktől. A másik két meccs is fontos lesz, szóval egyelőre nem lehetett kiengedni a gázt, nyomni kell tovább a ,,mozdonynak". Feszített a tempó, minden egyes pont nagyon fontos, nem csak nekünk, mindenkinek. Nincs könnyű összecsapás, azonban nem féltem a csapatomat senkit ellen, így a Soroksár ellen sem. Ők most hullámzó teljesítményt nyújtanak, korábban sok gólt lőttek, sokat is kaptak, ebben az évben ugyanakkor az ellenkezője történik, hogy ez kényszer, vagy tudatos, nem tudhatjuk. Jó csapatnak tartom őket, a Ferencváros árnyékában van merítési lehetőségük mind szakmailag, mind személyeket illetően. Edzőjük, Lipcsei Peti stabilan építgeti a csapatot, tavasszal, az előző bajnokságban nyertek nálunk, bízunk abban, hogy ez most fordítva lesz.

A Barcikában Fejes és Morinigo sérült, Ternován pedig öt sárga lap miatt eltiltott, így rájuk nem számíthat a stáb.