A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága november 9-i ülésén olyan tartalmú határozatot hozott, hogy Kuznyecov Szergejt, a DVTK vezetőedzőjét, a Fehérvár FC elleni mérkőzés (4-0) után, a játékvezetők működésével kapcsolatban tett nyilatkozatáért, pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A diósgyőriek szakvezetője a 2023. október 28-án megrendezett meccset követő sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre, amely Gera szünetbeli lecserélésének okát firtatta, így felelt (a videón 1:15-től hallható):

,,Igen, pont a sárga miatt, mert láttam, hogy a bíró nagyon keresi a pillanatokat, hogy… Úgy néz ki, hogy ez szokás Fehérváron, először az MTK, most mi jöttünk, lehet, hogy utánunk is jön valaki, két piros lappal.”

Mint ismert: ezen a meccsen a DVTK csapatából előbb Farkas D.-t, majd Szatmárit is kiállították második sárga lapjaik után. Két fordulóval korábban, amikor a Fehérvár FC hazai környezetben az MTK Budapestet győzte le 3-0-ra, szintén két vendégjátékost állítottak ki (Kádár, Thiam).

Honlapunk információja szerint a ,,bírózás” 200 ezer forintjába kerül Kuznyecov Szergejnek.