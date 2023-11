A labdarúgó NB I-ben a vármegyei rangadót a DVTK nyerte 2-0-ra szombaton az MZSFC ellen. A mérkőzés után a két csapat vezetőedzője nyilatkozott.

Kuznyecov Szergej (Diósgyőri VTK): – Küzdelmes, feszült mérkőzés volt, tudtuk, hogy ez egy megyei rangadó, ami fontos volt mind a csapatnak, mind a szurkolóknak. Ezért is, a gól után eltértünk a mi stílusunktól, megadtuk a lehetőséget a Kövesdnek, hogy kezdeményezzen, és ebből akartunk gyors támadásokat vezetni. Szóval egy kicsit az eredményre mentünk, mert nagyon kellett ez a győzelem, a három pont, a válogatott szünet előtt. Szerintem ez egy jó meccs volt, mindkét csapat győzni szeretett volna, mi nagyon megdolgoztunk ezért a sikerért. De volt szerencsénk is pár helyzetnél, amivel nullára tudtunk még egy mérkőzést lehozni. Összességében megérdemeltük, és örülök ennek a győzelemnek, plusz három ponttal több van a tabellán. A kövesdiek az első félidőben jól fedezték fel a szabad területeket, és ki is használták, voltak időszakok, amikor ügyesen futballoztak. Ezért is jött jól az első gólunk, a félidőben tudtuk módosítani a játékunkon, igaz ezzel megadtuk a lehetőséget az ellenfélnek, de a terv az volt, hogy gyors támadásokat fogunk vezetni. Utána, hogy kezdtek helyzetek lenni a kapunk előtt, feljebb toltuk a védekezést, és szerintem ezek után már jól kontrolláltuk a mérkőzést. Igaz, volt veszélyes helyzete az ellenfélnek, de nálunk is voltak helyzetek. Olyan kerekedett ki ebből, hogy lehetett volna több is, és kevesebb is, de a legfontosabb, hogy szerintem megérdemelten nyertünk. A meccs előtt nagy kérdés volt, hogy fogjuk megoldani hátul a dolgokat, mert Vallejo azért hiányzik a középpályáról, nagyon jól teljesít ott, de az is igaz, hogy hátul is jól játszik, ha másolni lehetne, beraknám két helyre. Ezért is döntöttem az előző mérkőzés alapján, amikor nem engedtünk sok veszélyes helyzetet a kapunk előtt, hogy inkább stabilizálunk hátul, és innen fogunk kiindulni. Szerintem a mai mérkőzés jól sikerült, mert a belső védők sok lövést blokkoltak, a kapusunk is egy hatalmasat védett. Szóval úgy néz ki, hogy jó döntés volt, hogy nem változtattunk hátul. Most lesz idő átgondolni, hogy a játékminőséget hogyan lehetne visszahozni, most egy picit felszabadultabbak lesznek a játékosok, mert az előző négy mérkőzésen nem tudtunk győzni, és ez egy picit rányomta a bélyegét a játékukra, de aki most pályán volt, mindent bele rakott ebbe a meccsbe. Bennem a két oldal mindig birkózik, hogy melyik legyen a fontosabb, most nem a játék szépsége volt az. A magas letámadás volt a fő célunk a második félidő elején, az előző meccsen is óvatosabbak voltunk, és most is, kapott gól nélkül hoztuk le a ezt a két meccset. Nagyon nagyon szeretném, ha megint megtalálnám azt a kémiát a játékosok között, hogy mégis ezt a támadó futballt, amit szeretnénk, erőltessük, és ez jól is működjön. Mert Fehérváron az első félidőben nagyon jól játszottunk, de mégis kaptunk két gólt, és ez nehéz volt. Próbálunk mi is szépen fejlődni, nem csak támadásban, hanem védekezésben is. Megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt, ami nagyon kell egy sikeres csapathoz.

Kuttor Attila (Mezőkövesd Zsóry FC): – Nem tudok mást mondani, a szezon legjobb játékát mutattuk be, szerintem az eredmény nem tükrözi a játék képét, ettől függetlenül a végén valakinek be kell rúgni a kapuba a labdát, ez nekünk sajnos, nem sikerült az ellenfélnek pedig igen, ez okozta a vesztünket. Amit elterveztünk az működött, abból élőre jutni, hogy nálunk legyen a labda, hogy legyenek kapu előtti szituációk, de nem volt jó befejezés, a két kapufa, az óriási ziccer ellenére. A helyzetek kialakításával elégedett voltam, ha van elől mg egy kis agresszivitás még több lehetőség lehetett volna. A csapat mindent elkövetett, próbált futballozni, az eredmény miatt kicsit csalódott vagyok. Ha a kapuk előtti szituációkat nézzük, akkor az egyik oldalon a lecsorgó, lepattanó gólt eredményezett, fordított esetben pedig nem. Valahol ilyenkor kell előjönni a kvalitásnak, hogy ezek a helyzetek ne így történjenek, hogy erre a játékra rá tudjuk tenni a gólt.