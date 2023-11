A labdarúgó NB I 14. fordulójának nyitómeccsén a Paksi FC 4-1-re legyőzte a DVTK-t. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a hazai szakvezető a fiatalok csatába küldéséről is értekezett, a vendégek vezetőedzője pedig elismerte, hogy nem tudta megtalálni a védelemből kiesett emberek pótlását.

Bognár György (Paksi FC): – Az első félidőben egyértelműen jobbak voltunk, irányítani tudtuk a játékot, és az előnyünk rányomta a bélyegét a második félidőre. Windecker kiválásával volt egy kis gondunk a második félidő elején, de utána kiegyenesedtünk, és annak ellenére, hogy a fiatalokat is becseréltük, voltak még gólszerzési lehetőségeink. Nagyon szívesen fent hagytam volna a pályán Hahnt végig, de itt volt a lehetőség, hogy Pesti is tudjon játszani ebben a pozícióban. Simon becserélése nem gesztus volt. Senki nem tudja a szabályt, mi próbáljuk gyűjteni a fiatal perceket. Senki nem tudja, hogy miért játszott nálunk Debrecenben két 18 éves gyerek, utána kellene nézni, hogy a központi költségvetés a fiatal szabályhoz van kötve. Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyetlen egy forintot is elveszítsünk. Mi nem a legjobb csapatunkkal játszunk, mi tudnánk jobb csapatot is játszatni 90 percre. A fiatalok még nem tartanak ott, tehetségesek, de akkora átütő erő még nincs bennük. A Horváth K., Pesti páros nem tud olyan teljesítményt nyújtani, mint a Hahn, Könyves duó. De mi nem kerülhetjük el szabályt! Ez a versenyhelyzet nem egyenlő ebben a bajnokságban, de az ötlet nagyon jó a szövetség részéről, hogy fiatalokat tegyünk be, én ezt támogatom. A kivitelezéssel gond van. Azért cseréltünk be Simont a végén, mert a fiatal szabály perceket szerettük volna növelni, illetve valamikor, a hátralévő meccseken még lehetőséget kell neki adni, és ha ő a jövő héten, esetleg kezdő lesz, úgy fog a kapuba állni, hogy a múlt héten is védtem. Több csapat csinálja ezt a fiatalokkal, más formában, és van, aki nem csinálja, mert nincs szüksége erre a pénzre. Nekünk nincs szponzorunk, az NB I-ben mi vagyunk az egyetlen ilyen csapat.

Kuznyecov Szergej (Diósgyőri VTK): – Kikaptunk sok mindent nem lehet mondani, az ellenfél az elejétől kezdve jobban játszott. Odyntsov kapust fejbe rúgták, ő nem érezte jól magát, de azt jelezte, hogy tovább tudja folytatni a játékot. Utána a második gól után mégis azt mondta, hogy szédül, le kellett cserélnem. De nem a kapus hibája, hogy négy gólt kaptunk, ez az egész csapat hibája, elsősorban az én hibám, mert megpróbáltam megtalálni a védelemben a kiesett emberek pótlását, nyilván, hogy ez nem jött be, az első pillanattól, és bármennyire is készültünk a pontrúgásokra, az első három gólt mégis ezekből kaptunk. Az ellenfélnek ma nagyon sok minden sikerült, gratulálunk a győzelmükhöz. A szünetben abban reménykedtünk, hogy hamar gólt szerzünk, és vissza tudunk kapaszkodni a mérkőzésbe. Nem olyan korán, de sikerült szépítenünk, és utána még nagyobb nyomást kellett volna helyezni az ellenfél kapujára, mert egy kicsit úgy éreztem, hogy levettek a tempóból, de nekünk többet kellett volna tenni, mert amit nyújtottunk, az nem volt elég.