Az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. vezetése, miután megismerte a Sajóvölgye Focisuli terveit, elképzeléseit és céljait úgy döntött, hogy a 2024-ben támogatni fogják a vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság őszi szezonját veretlenül, 12 pont előnnyel vezető csapat munkáját.

Régóta veretlenek

– Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a nagy múltú és eredményes nagyvállalat elismeri munkánkat és támogatásra érdemesnek találta csapatunkat – mondta a bejelentés alkalmából tartott sajtótájékoztatón Bene Attila SVFSE ügyvezető-játékosedzője. – A támogatást igyekszünk meghálálni és a kemény téli felkészülés után tavasszal is folytatni eddigi kiváló szereplésünket. Büszkék vagyunk rá, hogy 2023-as évben nem találtunk legyőzőre, utolsó vereségünket 2022. októberében szenvedtük el, a csapat harmincnégy mérkőzés óta veretlen. Természetesen ez elsősorban a Sajóvölgye Focisuli vezetésének köszönhető: minden feltételt megteremtettek ahhoz, hogy jó eredményeket tudjunk elérni. Ami még nagyon fontos az az, hogy nem csak jó képességű játékosok, hanem nagyszerű emberek is alkotják a csapatunkat. Örülünk annak, hogy Ózd sportszerető közönsége egyre jobban magáénak érzi az együttest. Bízunk benne, hogy tavasszal még többen jönnek ki a stadionba és bíztatnak minket! Tudjuk, hogy a komoly hagyományokkal és a nagy futball múlttal rendelkező városban játszhatunk, ahol imádják a labdarúgást. A Sajóvölgye Focisuli megállapodott az ózdi önkormányzattal, amely a nemrég átadott műfüves pálya megépítése után átvette a centerpálya és az öltözőépület üzemeltetését, ezzel is segítve az ózdi foci jövőjét.

– Először gratulálok a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesületnek azért a nagyszerű és elhivatott munkáért, amit immár több mint egy évtizede folytat sikeresen az észak-borsodi régióban – vette át a szót dr. Taszner Zoltán, az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. ügyvezető igazgatója. Rengeteg gyermeknek biztosítanak sportolási lehetőséget, akik kizárólag a SVF által biztosított lehetőségeknek köszönhetően jutnak el a színvonalas sportlétesítményekbe. A Focisuli – a felvidéken és kiemelten Ózd térségében – több mint ötven településről szállítja a játékosokat edzésre, mérkőzésekre. Kiváló körülményeket teremtettek Múcsonyban, majd Putnokon és immár a segítségükkel Ózdon is egyre jobb feltételek mellett sportolhatnak a focizni vágyó fiúk és lányok. Megismerve Kádár Zsolt operatív igazgató által felvázolt elképzeléseket rövid-közép és hosszútávon, cégünk vezetése úgy döntött, hogy támogatja ezeket a törekvéseket. Közösen hiszünk a sport közösségépítő és megtartó erejében, amelyre kiemelten nagy szükség van a hátrányos helyzetű régióban. Első körben, az ózdi stadionba felnőtt futballt újra visszahozó, kiváló eredményeket produkáló Ózd-Sajóvölgye vármegyei I. osztályú csapatot támogatjuk a további sikeres szereplés érdekében. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy együttműködésünk mindkét fél számára gyümölcsöző legyen. Bízunk benne, hogy Ózd és vonzáskörzetének sportszerető közönsége egyre színvonalasabb eseményeken és környezetben szurkolhat csapatának, továbbá abban is hiszünk, hogy az Ózdi Focisuliban és a Sajóvölgye Focisuliban pallérozódó fiatalok hosszútávon ki fogják szolgálni az ózdi labdarúgást és ezzel is emelik a város közösségi életének színvonalát.