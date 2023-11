Kovács Aliz, Csepregi Gabriella, Pozsgai Melinda, Bernáth Csilla, Újvári Krisztina, Nagy Tünde, Fukler-Váradi Cintia, valamint Miliczki Noémi után újabb ,,vénuszos" játékos mutatkozott be a magyar női futsal-válogatottban. A jelenleg az NB I-es DVTK-Vénuszban oszlopos tagnak számító Molnár Enikő a napokban esett át a tűzkeresztségen, amikor a lengyelek elleni, Dunakeszibe szervezett két nemzetközi felkészülési mérkőzés közül az elsőn, múlt szombaton pályára küldte Frank Tamás szövetségi edző. Különben mindkét találkozót a ,,polákok" nyerték, az első 2-0-ra, a másodikat 1-0-ra.

– Nagyon örültem, és persze most is örülök annak, hogy megkaptam a lehetőséget a bemutatkozásra, az első meccsre – kezdte lapunknak adott nyilatkozatát a 24 esztendős futballista. – Izgultam is rendesen, tudtuk, hogy a lengyelek nagyon erősek, hogy azért egy nemzetközi találkozó szintjét nem egyszerű felvenni. A másodikon ott volt apukám is, ő hozott haza, és annak ellenére bizonyosan büszke lehetett rám, hogy akkor éppen nem játszottam. A következő válogatott program már csak jövő márciusban lesz, nyilván most még nem tudni, hogy Frank Tamás négy hónap múlva is behív-e, mindenesetre addig is szeretnék kitűnni, eredményesen szerepelni, mind a csapattal, mind egyénileg, hiszen követi az eredményeket, a válogatottban szóba jöhető emberek teljesítményével teljesen tisztában van.

Egyedől ő kapott

Megkérdeztük a Kistokajban élő labdarúgót, hogy a 3-as számú válogatott dresszt kérte, vagy csak ez volt éppen szabad, ezért ezt kapta.

– Több szám volt szabad, ez is, én választottam – tette hozzá. – Az oka az, hogy nagymamámnak, aki sajnos két éve elhunyt, három unokája van, velem együtt. A való életben is egy angyal volt számomra, halálának minden évfordulóján csináltatok egy tetoválást is.

A miskolci születésű futsalos elmondta azt is: a két válogatott mérkőzést megelőzően volt egy összetartás Telkiben, amelyre a csapatból nem csak ő kapott meghívást, hanem Horváth Lili, és Lipták Aida is.

– Óriási volt bennem a bizonyítási vágy akkor, hogy benn maradhassak a keretben, aztán visszahívót már csak én kaptam. Elnökünk, Juhász Viktor valamivel korábban már megtudta mindezt, jómagam egy picivel később olvastam el a válogatott zárt közösségi csoportjában – árulta el Molnár Enikő.

Szívből fociznak

A beszélgetés során szóba került a cél a DVTK-Vénusszal, valamint azt is elárulta a piros-fehérek válogatottja, hogy kiknek a játéka inspirálja.

– Tavaly rossz évadunk volt, jórészt amiatt, mert Kovács Aliz sérülése miatt még nem tudott játszani – közölte Molnár Enikő, aki így folytatta: – Most, úgy érzem, sokkal nyugodtabban és magabiztosabban megyünk ki a meccsekre, hogy újra velünk van. Látszik mindenkinek az akarása, szívből focizunk, kiegészítjük egymást jól ebben a szezonban, sokkal jobban összhangban vagyunk. Többet kommunikálunk, nem veszekedés van, hanem bíztatás. Most a harmadik helyen állunk, szeretnénk harcban maradni a dobogóért. Két embert említenék példakép téren a sportban, akik inspirálnak és motiválnak jelenleg: Fukler-Váradi Cintia és Kovács Aliz. Mindketten jó példák arra, hogy amit elképzeltem, az lehetséges, tanító, segítő jelleggel hatnak rám, stabilitást, kitartást képviselnek.

A kupadöntőben

Molnár Enikő arra is emlékeztetett, hogy maga a válogatottság ténye nem újdonság számára, ugyanis nagypályán U19-es válogatott volt 2017 őszén, és 2018 tavaszán, az elitkörben is pályára lépett, amit Magyarországon rendeztek.

– A labdarúgást még a Holcim SC-ben kezdtem el, 2008-ban – indította pályafutásának részletezését a Vénusz egyik erőssége. – Tizenhárom évesen a fővárosba kerültem, az általános iskola 8. osztályát már ott végeztem el. Voltam utánpótlás játékos az UTE-nél, a III. ker TVE-ben, aztán 2015-ben a nagyhírű, a női futballképzésben élen járó MTK-hoz igazoltam. Itt meg kell említsem, hogy a 2012 és 2014 között az Univerzum utánpótlásában futsaloztam, a szakággal először ekkor találkoztam. De visszatérve az MTK-ra: nem ment rosszul a kék-fehérek különböző utánpótlás csapataiban, de 3 év után, 2018 elején hazakerültem Diósgyőrbe, a nagycsapathoz, azon a tavaszon egy meccset játszottam, kettőn ültem a kispadon. A kupában ott voltam a Ferencváros elleni kupadöntőn, nem léptem pályára, 3-1-re kikaptunk, és ezüstérmesek lettünk. A 2018/2019-es bajnokság első részében négyszer aktív részese voltam az aktuális mérkőzésnek, kétszer nem álltam be, de aztán úgy hozta az élet, hogy ezt el kellett engednem. Aztán megkeresett Juhász Viktor, hogy jöjjek hozzájuk. 2018. október 28-án debütáltam náluk, idegenben 5-5-re végeztünk a Tolnával, négy perc alatt három gólt rúgtam. 2020 márciusától, mikortól bejött a covid, mintegy két évig szüneteltettem a futsalt, volt pár nagypályás meccsem nem borsodi klubokban, 2022-ben igazoltam vissza a Vénuszhoz.

Molnár Enikő elárulta, egész gyermekkora elment a labdarúgásra, amit egyáltalán nem bán. Jelenleg a futsalozás mellett dolgozik is. MI



A tények

2023. november 18., szombat

Magyarország – Lengyelország 0-2 (0-1)

Dunakeszi. V.: Behancin, Zimonyi, Tamási.

Magyarország: Torma – Folk, Vámosi, Kota, Varga A. Cserék: Tagyi, Molnár E., Tóth N., Kiss G., Nagy A., Horváth V. Koch F., Gajzágó F., Deczki. Edző: Frank Tamás.

2023. november 19., vasárnap

Magyarország – Lengyelország 0-1 (0-0)

Dunakeszi. Vezette: Matula, Tóth-Tolnay, Kiss G.

Magyarország: Hargas – Tóth N., Horváth V., Nagy A., Gajzágó. Cserék: Folk, Vámosi, Kota G., Varga A., Tagyi, Molnár E., Kiss G., Balogh N., Torma. Edző: Frank Tamás