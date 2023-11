Emlékeztető: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

Fodor Szabolcs, a Fradi vezetőedzője: – Szoros volt a meccs, a kulcspontot talán a speciális játék hozta. Öt az öt ellen a DVTK sok helyzetet dolgozott ki, de ezeket jól tudtuk kezelni, emberelőnyben lőttünk két gólt, emberhátrányban pedig százszázalékosan védekeztünk. A végén picit túlságosan magunkra engedtük őket és ez majdnem megbosszulta magát. Ebből tanulni kell, jobban menedzselni a mérkőzést, nem szabad azt hinni, hogy tíz perccel a vége előtt háromgólos vezetésnél megvan a három pont, ha olyan lazább dolgokat engedünk meg magunknak, amit nem lehet, azt megbüntetik. De ez is egy jó lecke volt számunkra, hogy 3–0-nál sem férnek bele könnyelműségek, sőt, talán kicsit egyszerűsíteni is kell még jobban a játékot. Ezt megtanultuk ebből a mai meccsből, emellett pedig azért nagyon örülünk, hogy sikerült nyerni és itthon tartottuk mindhárom pontot.

Steve Kasper, a DVTK vezetőedzője: – Mindig csalódást keltő, ha úgy érezzük, hogy jól játszottunk, mégis pont nélkül kell hazamennünk. Még 3–0-ás hátrányban sem éreztem azt, hogy vége lenne ennek a mérkőzésnek, ez pedig be is bizonyosodott. Az első gólunk után több momentumunk is volt, amiből egyet sikerült is kihasználni, így az újabb kapuslehozatallal összehoztuk a nagyon szoros végjátékot. Nem akarok kifogásokat keresni, természetesen viszonylag kevés olyan hokimeccset nyerünk meg, amelyiken három gólos hátrányba kerülünk. Az ellenfelünk remekül használta ki a lehetőségeit, mi viszont egyáltalán nem fejeztünk be góllal annyit, amennyire lehetőségünk volt és amennyit kellett volna.



Statisztika

Lövések: 37–56

Védési hatékonyság: 96.43 százalék – 91.89 százalék

Kiállítások: 12, ill. 6 perc